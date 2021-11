Linda Batista pestata violentemente a Dubai: le condizioni dell’attrice e i retroscena dell’aggressione

TV e Spettacolo

Linda Batista, amato volto del piccolo schermo, ha recentemente vissuto un incubo. L’attrice si trova a Dubai e, come riportato dal paparazzo Maurizio Sorge e dal blog Sorge Veritas, avrebbe subito una cruenta aggressione.

Linda Batista, infatti, è stata pestata violentemente e ha subito delle profonde lesioni. Le motivazioni della vicenda sono ancora non del tutto chiare.

L’attrice è nota al grande pubblico per la partecipazione a fiction di successo come Elisa di Rivombrosa e Incantesimo. Inoltre Linda Batista è un ex fiamma del compianto Rossano Rubicondi e aveva fatto una recente apparizione in una puntata di Pomeriggio5, proprio in ricordo dell’ex marito di Ivana Trump.

Linda Batista pestata a Dubai: l’aggressione

Maurizio Sorge ha dato la notizia, sul suo blog, di una brutta disavventura subita da Linda Batista, che ha subito un’aggressione a Dubai: “Vacanza con FUORIPROGRAMMA per Linda BATISTA a DUBAI!!!“.

L’attrice è stata pestata a sangue all’interno di un facoltoso hotel, dove si trovava per motivi di lavoro: “Pochi giorni fa è stata aggredita nel Hotel Armani a Dubai dove si trovava per lavoro, la sconosciuta che l’ha aggredita, oggi agli arresti“.

Il paparazzo ha aggiornato tutti sulle condizioni di salute di Linda Batista: “Le ha spaccato una bottiglia sul volto, Linda Batista è svenuta dal colpo, riportando ferite e contusioni gravissime, 43 punti sul sopraccigliare 13 punti sul naso“.

Linda Batista aggredita a Dubai: le motivazioni

Linda Batista è stata pestata con una bottiglia, le foto delle sue ferite, postate dal paparazzo, sono davvero forti. Naturalmente, l’attrice procederà con una denuncia: “I suoi avvocati sia a Dubai che in Italia hanno da subito fatto accuse gravissime confermate da testimoni ospiti del locale al momento del “fattaccio” e seguirà denuncia“.

La motivazione dell’aggressione non è ancora del tutto chiara. Secondo Fanpage.it Linda Batista sarebbe stata colpita, dopo aver difeso un ragazzo omosessuale, che stava subendo delle molestie.