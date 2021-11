Maria Monsè chi è: età, carriera, marito e figlia della nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Chi è

Maria Monsè è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Assieme a Patrizia Pellegrino entra nella Casa di Cinecittà nella puntata di questa sera in qualità di new entry. Per lei, però, non si tratta della prima esperienza televisiva né del primo reality cui ha partecipato. Scopriamo meglio chi è, ripercorrendo la sua carriera sul piccolo schermo e i dettagli sulla sua vita privata.

Maria Monsè e la carriera nel cinema e in televisione

Maria Monsè, nome d’arte di Maria Concetta La Rosa, è nata a Castel di Judica, in provincia di Catania, il 17 febbraio 1974.

L’attrice, 47 anni, debutta nel mondo dello spettacolo nel 1992 partecipando alla seconda edizione di Non è la Rai. E, insieme, debutta al cinema come attrice prendendo parte a Ragazzi della notte di Jerry Calà del 1995. L’anno successivo esordisce come attrice anche sul piccolo schermo nella fiction Rai Il maresciallo Rocca. Sempre in Rai, torna alla conduzione nel 2003/2004 al timone di Un giorno speciale, spin-off de La vita in diretta.

Le sue esperienze sul piccolo schermo proseguono nel ruolo di opinionista a La Fattoria, reality condotto da Barbara D’Urso nel 2006.

E, sempre nello stesso anno, prende parte come giurata alla prima edizione de La pupa e il secchione. Dal 2010 approda a Pomeriggio 5 in veste di ospite e opinionista di Barbara D’Urso, frequentando il salotto di Canale 5 per diversi anni. La sua storia con il Grande Fratello Vip non comincia solo questa sera: la Monsè, infatti, vi prese parte già nel 2018 in veste di concorrente della terza edizione, allora condotta da Ilary Blasi.

Maria Monsè e l’amore per la famiglia: il marito e la figlia

Maria Monsè è sposata dal 2006 con l’imprenditore salernitano Salvatore Paravia: dal loro amore è nata una figlia, Perla Maria.

L’attrice ha più volte parlato dell’amore speciale che la lega alla sua famiglia: con il marito Salvatore è convolata a nozze per ben 5 volte, celebrando le nozze d’avorio lo scorso anno. Così come altrettanto unico ed incondizionato è l’amore per la figlia Perla Maria, della quale non hai mai rinunciato a condividere sui social scatti e momenti passati insieme.

Per l’attrice e volto noto della televisione il Grande Fratello Vip si presenta come un’altra, importante opportunità per la sua carriera. Porterà scompiglio nella Casa di Cinecittà?