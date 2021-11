Meteo in Italia oggi e in settimana: nuova ondata di maltempo, diramata l’allerta in 8 regioni

Cronaca Italia

L’ultima settimana di novembre si apre con condizioni meteo instabili e perturbate nella nostra penisola. La situazione sembrerebbe essere destinata a peggiorare verso il fine settimana, quando le temperature assumeranno sempre più uno stampo invernale. Per le prossime ore, la Protezione Civile ha diramato l’allerta su alcune regioni, sulla base delle situazioni di rischio che potrebbero colpirle.

Meteo in Italia: arriva il maltempo con piogge e temporali

Secondo le previsioni diffuse dagli esperti del Centro Meteo Italiano, nella prossime ore tanto al Sud quanto al Nord dovrebbero manifestarsi situazioni di instabilità metereologica.

I fenomeni dovrebbero rivelarsi più intensi su Liguria, Campania, Puglia e Isole Maggiori. Il Nord-Ovest e i versanti tirrenici continueranno a essere colpiti dal maltempo nelle prossime ore, mentre martedì i temporali e le piogge colpiranno in particolar modo il Centro-Sud. Per giovedì si prevede un calo di temperature e un ulteriore peggioramento che dovrebbe riguardare tutta l’Italia. Su Alpi e Appennini dovrebbe inoltre arrivare la neve.

Tra venerdì e sabato un vortice di aria depressionaria dovrebbe spostarsi fra Isole Britanniche e Francia decretando l’arrivo di aria fredda nella penisola.

Maltempo in Italia: l’allerta della Protezione Civile

Il Mar Mediterraneo occidentale è colpito da un’onda depressionaria, che provocherà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni occidentali. I temporali riguarderanno la Sardegna, la Liguria, le regioni tirreniche peninsulari e i settori occidentali del Molise. Considerata la situazione di diffuso maltempo prevista, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse, segnalato alla nostra redazione con un comunicato.

Per la giornata di oggi, lunedì 22 novembre è stata diramata l’allerta in alcune regioni. In alcuni settori di Abruzzo, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia si segnala allerta gialla per rischio temporali. In altre zone del Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e in Campania è prevista l’allerta gialla per rischio idrogeologico.