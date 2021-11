Roberto Farnesi è diventato papà. La gioia dell’attore per l’arrivo della sua bimba: “Buongiorno Principessa!”

Gossip

Roberto Farnesi è uno dei volti più amati della fiction italiana. Dall’esordio come protagonista di Cento Vetrine fino all’attuale impegno con il Paradiso delle Signore, l’attore ha saputo emozionare il pubblico italiano con personaggi apprezzati e coinvolgenti.

Nella sua vita privata, Roberto Farnesi è legato da diversi anni alla compagna Lucya Belcastro, molto più piccola di lui. Dalla lunga relazione tra i due, oggi è arrivato un lieto evento.

Roberto Farnesi è diventato papà di una bella bambina. L’attore ha annunciato la nascita di sua figlia con un post sul suo account Instagram ufficiale.

Roberto Farnesi papà: l’annuncio social dell’attore

A giugno, Roberto Farnesi aveva utilizzato un post social per annunciare la gravidanza della compagna Lucya Belcastro.

I due, che si sono conosciuti e innamorati sei anni fa, vivono una storia d’amore da favola, malgrado la forte differenza d’età. Si tratta di circa 20 anni.

Roberto Farnesi non ha mai nascosto la sua voglia di paternità e ha annunciato con molta gioia la dolce attesa della fidanzata: “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’… Il bischero!

”.

Adesso, Roberto Farnesi è diventato papà di una bambina, il cui nome dovrebbe essere Mia. L’attore ha condiviso uno scatto con la neonata sul suo account Instagram ufficiale. La didascalia è molto dolce: “Buongiorno Principessa!“.

Roberto Farnesi papà: gli auguri Vip

Roberto Farnesi ha annunciato sui social che lui e la compagna Lucya Belcastro sono diventati genitori di una femminuccia. L’attore ha condiviso un post per comunicare il lieto evento.

Sotto il post del volto noto della televisione italiana, sono arrivati anche dei commenti speciali.

Licia Nunez, attrice che interpretava il ruolo di sua sorella in Le tre Rose di Eva, ha espresso la sua gioia per l’arrivo della bambina: “Dajeeeeeeeeee BRO! Sono strafelice per Voi!!! Benvenuta Princess!!!“.

Anche Giulia Arena, collega dell’attore ne Il Paradiso delle Signore ha inviato i suoi auguri alla coppia per il lieto evento: “Congratulazioni Roberto!! Un abbraccio enorme ad entrambi!“.