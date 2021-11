Un Cavaliere fa una proposta a Gemma Galgani: “Ti porterò via con il camper”. Commento puntata 22 novembre

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, Francesco, un nuovo cavaliere, è arrivato per Gemma Galgani nella puntata del 22 novembre. Ciprian Aftim, invece, non si è presentato per Andrea Nicole Conte.

Nella puntata del 22 novembre di Uomini e Donne si è fatto avanti un nuovo pretendente per Gemma Galgani. Il Cavaliere Francesco ha fatto una proposta sopra le righe alla Dama.

Nel trono classico, invece, Andrea Nicole Conte ha qualche problema con i suoi corteggiatori.

Arriva a Uomini e Donne Francesco con una proposta: nuovo Cavaliere per Gemma Galgani

Una puntata piuttosto monotona quella del 22 novembre di Uomini e Donne. La combo Gemma Galgani e Andrea Nicole Conte è un vero elisir contro l’insonnia.

Per la Dama torinese è arrivata una grossa novità, un Cavaliere in formato Babbo Natale, come sottolineato da Tina Cipollari: “Dove viene dalla Lapponia?… Un po’ in anticipo“.

Gemma Galgani ha tenuto in studio Francesco, che ha subito fatto una proposta insolita alla Dama torinese: “Ti porterò via con il camper“. Ma il Cavaliere non sembra proprio piacere alla Dama: “Posso conoscerlo… Chissà quante cose belle da raccontare“.

Nella discussione si è inserito Costabile con dei finti auguri, tanto per prendersi un po’ di spazio e si è ricominciato di nuovo con le solite discussioni tra i due.

Gianni Sperti ha messo fine alla discussione sterile: “Queste tue frasi finte che fai, che dici adesso… Mi sa di finto“.

Nuovo Cavaliere per Gemma Galgani, vecchi problemi per Andrea Nicole Conte

Ciprian Aftim ha fatto la sua scena, nella puntata del 22 novembre, decidendo, senza alcun motivo di non presentarsi in studio “Non è venuto e non intende più venire“. Andrea Nicole Conte ha un po’ criticato la scelta del corteggiatore ma, di fatto, è scappata da lui per riprenderlo: “Che strano modo di amare… Non avrei potuto fare altrimenti… Certo che vado a cercarlo… Sapevo che Ciprian avrebbe reagito male… Si è preso una responsabilità… Non abbiamo dieci anni“.

Ad Alessandro, se non bastava la rincorsa di Andrea Nicole Conte nei confronti del rivale, ci ha pensato Maria De Filippi ha rovinargli la giornata. La conduttrice ha bacchettato entrambi i corteggiatori, esortando Alessandro a cambiare atteggiamento: “Sottone come tu e Ciprian.. Li comandi in modo netto tutti e due… La cosa che mi fa impressione è quanto loro si fanno comandare… Comportati da uomo con una donna“.