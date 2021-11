Elisa Isoardi commossa a Domenica In parla della sua assenza dalla scena televisiva: Mara Venier la consola

Programmi TV

Elisa Isoardi ha parlato, commossa, di questa pausa forzata dalle scene, rivelando come stia recuperando il tempo perduto dedicandosi alle sue attività preferite nel tempo libero. La confessione a Domenica In

Elisa Isoardi è tornata in Rai per un’emozionante intervista a Domenica In, nel corso della puntata andata in onda la scorsa domenica. Ospite di Mara Venier, la conduttrice si è commossa abbracciando la collega e raccontando questa pausa forzata dal lavoro. Attualmente non è impegnata in alcun progetto televisivo, per questo la ‘zia Mara’ ha voluto consolarla: “Non devi prendere questo periodo come negativo“.

Elisa Isoardi lontana dalle scene: il racconto a Domenica In

Nel corso della scorsa puntata di Domenica In, Mara Venier ha voluto intervistare l’amica e collega Elisa Isoardi.

L’ex conduttrice de La prova del cuoco, dopo l’esperienza al timone del cooking show di Rai1, è attualmente ferma a livello lavorativo. In questa fase relativamente tranquilla della sua vita, la conduttrice ha rivelato a ‘zia Mara’ come stia trascorrendo questo periodo di stasi: “Sto bene. Sono un po’ ferma, però ho fatto un sacco di cose, non mi fermo un attimo. Ho fatto quello che non riuscivo a fare quando facevo televisione“.

Confidandosi con la Venier, Elisa Isoardi ha parlato della pausa forzata cui è stata sottoposta in assenza di progetti lavorativi.

Nonostante ciò, ha trovato le energie per recuperare il tempo libero perduto e dedicarsi alle attività che più le stanno a cuore: “Quando facevo tv tutto era veloce, e dato che ho avuto questa pausa forzata, che ogni tanto fa anche bene, sono andata in giro per l’Italia, dai miei cuochi, dalla mia mamma, in montagna a camminare“.

Mara Venier consola Elisa Isoardi: “Non devi prendere questo periodo come negativo“

Le parole di Elisa Isoardi hanno rivelato una relativa tranquillità, ma anche una velata nota di rammarico per questo stop dalle scene.

Ascoltandola, Mara Venier ha voluto consolarla parlandole della propria esperienza: “A me è capitato tante volte. Anche io ho avuto momenti dove non lavoravo, dove sono stata ferma, però ricordati una cosa: i programmi ci possono essere tolti, l’affetto del pubblico mai. Per me è stato così Elisa, e anche per te è così. Perché il nostro lavoro è fatto così: va, viene… Per cui non devi prendere questo periodo come negativo. Quando mi toglievano i programmi io mi dicevo: ‘Non valgo niente’“.

E, con una vena ironica, ha risollevato il morale di Elisa Isoardi con una battuta: “Pensa alla mia età: ho 70 anni e mi hanno richiamato per Domenica In e sono qua da 4 anni.

Allora questo ti deve consolare“.