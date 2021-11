Francesca Cipriani riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato: colpo di scena al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Francesca Cipriani ha ricevuto al Grande Fratello Vip la proposta di matrimonio del fidanzato, Alessandro Rossi. Grande sorpresa in diretta, con la concorrente in preda all'emozione

Francesca Cipriani è stata travolta da un’emozione incredibile nella diretta del Grande Fratello Vip. La concorrente ha ricevuto l’ennesima visita a sorpresa del fidanzato Alessandro Rossi, che questa volta ha voluto davvero sbilanciarsi. Faccia a faccia con la showgirl, il ragazzo le ha mostrato l’anello di fidanzamento e pronunciato la fatidica proposta. Urla e applausi in Casa e in studio.

Francesca Cipriani: in arrivo una sorpresa romantica

Proposta di matrimonio in diretta al Grande Fratello Vip.

La nuova puntata del reality si tinge di romanticismo con Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro Rossi, tornato nuovamente a Cinecittà per una sorpresa inaspettata alla concorrente. Questa volta, però, il ragazzo ha voluto fare le cose in grande e ha preparato per la soubrette un momento davvero emozionante e che l’ha colta di sorpresa. Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con Alessandro in passerella, invitandolo ad andare in giardino in gran segreto dove, ad attenderlo, c’è una romantica atmosfera con tanto di palloncini a forma di cuore.

Il conduttore ha invitato tutte le ragazze, tranne la Cipriani trattenuta in Confessionale, ad andare in giardino, dove trovano il ragazzo in evidente trepidazione.

A seguire Signorini invita Francesca a raggiungere gli altri in giardino, dove ad attenderla c’è un’atmosfera davvero romantica.

Alessandro Rossi e la proposta di matrimonio: “Voglio invecchiare con te“

La produzione ha deciso di freezare Francesca Cipriani che, trattenuta dai coinquilini onde evitare reazioni spropositate, si vede arrivare il suo Alessandro in giardino. E, con fare romantico, spende per lei dolcissime parole: “Amore io ti volevo dire questi tre mesi come li ho vissuti.

Difficili perché siamo sempre stati insieme e il non vederci e non sentirci per me è stato un dolore. Ma in questi mesi l’amore per te e per me è aumentato“. Il ragazzo racconta cosa sia per lui la felicità: “Quello che ti voglio dire è che per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, un abbraccio o mi fai una scenata di gelosia. Sono quelle piccole cose che mi danno la felicità vera”.

E, finalmente, arriva la proposta di matrimonio. Il ragazzo prende l’anello, lo poggia a terra e pronuncia a Francesca la fatidica proposta: “Stasera volevo dirti questa cosa che ho nel cuore: senza di te io non posso stare.

Ti amo, voglio stare con te nella mia vita. E volevo chiederti se vuoi essere mia moglie perché io voglio invecchiare con te. Ti amo e voglio solo stare con te“.

Francesca Cipriani ammutolita, urla e applausi in Casa e in studio

Alla proposta hanno fatto seguito le urla e gli applausi di tutti i concorrenti, con Francesca Cipriani, sfreezata, che reagisce con stupore. La soubrette appare incredula e, con gli occhi sbarrati, inizialmente fatica a pronunciare una parola. Quando poi Alfonso Signorini le domanda se accetterà la proposta, la Vippona è esploso in un fragoroso urlo: “Sì“.

A seguire Francesca prende l’anello di fidanzamento e lo mette all’anulare, a sancire un legame che prossimamente la unirà al suo Alessandro per l’eternità. Dallo studio si elevano cori, con tutti i presenti in piedi per celebrare i promessi sposi. Al termine Alessandro Rossi ringrazia la produzione per l’opportunità e la gentilezza con cui l’hanno sempre trattato, per poi congedarsi. Un momento di grande romanticismo, che ha portato una ventata di felicità nel cuore di Francesca Cipriani.