Frank Matano, comico e attore: chi è il capitano di Game of Talent: youtube, carriera e vita privata

Chi è

Frank Matano è un noto comico italiano conosciuto per il suo talento. La sua carriera inizia su Youtube, dopo aver scoperto la piattaforma mentre si trovava negli Stati Uniti per i suoi studi. È apprezzato dal pubblico per essere anche un attore, produttore e conduttore televisivo.

Attualmente, è impegnato in due nuovi progetti: LOL 2 – Chi ride è fuori che condurrà con Fedez e Game of Talent con Alessandro Borghese e Mara Maiocchi.

Chi è Frank Matano: famiglia, studio ed esordio su Youtube

Francesco Matano nasce a Santa Maria Capua Vetere il 14 Settembre 1989.

Vive l’adolescenza a Carinola, con il padre che è di origini italiane e la madre di origini statunitense. Per perfezionare il suo inglese si trasferisce negli Stati Uniti dove frequenta la Cranston High School.

Dopo aver conseguito il diploma, Frank decide di tornare in Italia e utilizzare Youtube come mezzo per comunicare con altri utenti. Il video che lo rende virale sulla piattaforma è lo Scherzo della nonna del 2007 in cui finge di essere il nipote della persona contattata.

Frank è riconosciuto per la sua dote nel creare scherzi, tra questi c’è n’è uno memorabile “Scorregge sulla gente: al parco” del 2012 ha raggiunto 23.102.693 che ritrae una vittima che fa jogging su cui Frank simula una scorreggia.

Frank Matano in tv e al cinema: conduttore, concorrente e attore

A due anni dal suo diploma, da giovanissimo approda in televisione nel programma televisivo Le Iene. Il trampolino di lancio avviene l’anno dopo, quando è chiamato a condurre Sky Scherzando? data la sua dote nel creare scherzi, il programma è incentrato su scherzi telefonici.

Nel 2015 diventa ufficialmente giudice di Italian’s Got Talent, partecipa a Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti e a LOL – Chi ride è fuori assieme a Lillo, Katia Follesa e Ciro Priello (vincitore dell’edizione 2021).

Nel corso della sua carriera intraprendere la carriera di attore entrando nel cast di alcuni film: Fuga di cervelli, il suo primo progetto cinematografico; Tutto molto bello a fianco a Paolo Ruffini e The Comedians.

Vita privata: la nuova fiamma di Frank Matano

Frank Matano è una persona molto riservata e non rilascia spesso dichiarazioni sulla sua vita privata e sentimentale. Ad eccezione dell’anno scorso, quando ha pubblicato uno scatto con una ragazza: “Diciamo che il 2020 lo ricorderò anche per le cose belle.

Buon Natale”.

Il suo nome è Ylenia Azzurretti, che è un’attrice ricordata per aver recitato con diversi personaggi dello spettacolo. Ylenia è laureata in Lettere Moderne, la sua passione per la scrittura l’ha avvicinata a sperimentare diversi linguaggi come la sceneggiatura e la regia.

Il nuovo progetto: Game of Talent

La prima edizione del talent show ha debuttato il 26 Ottobre 2021 su Tv8. Il programma prevede 6 puntate e va in onda ogni martedì alle 21.30.

Il gioco non richiedere di possedere un talento, ma di saperlo riconoscere.

Sullo schermo vengono mostrati 7 talenti che le squadre devono abbinare a 6 artisti che presenteranno, uno di questi non ha alcun talento. Una volta che le squadre procedono con l’assegnazione, il performer si esibisce e mostra il suo talento. Questa esibizione determina se la risposta è giusta o errata.

La guida dello show è assegnata ad Alessandro Borghese, mentre il ruolo di capitani è di Mara Maiocchi e Frank Matano. I due che avevano già collaborato a Italian’s Got Talent devono guidare e supportare i membri delle squadre durante le puntate.