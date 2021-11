Gatto accompagna la padroncina alla fermata dello scuolabus ogni giorno: il dolce gesto dell’animale

Good News

Craig è un gatto bianco e nero e dal 2019 vive con la sua famiglia. Per i suoi amici umani è diventato un vero e proprio compagno di vita e ogni mattina lui si occupa di portare a termine un compito molto importante: accompagnare la sua padroncina alla fermata dell’autobus che passa a prenderla di fronte a casa per portarla a scuola. Il piccolo felino è diventato una vera e propria mascotte.

Accompagna la padroncina alla fermata dello scuolabus ogni giorno: la storia del gatto Craig

Craig viveva in un rifugio.

Durante un evento per le adozioni, la famiglia Leatherman si innamora di lui e lo accoglie in casa. Jessica Leatherman, la mamma adottiva di Craig, racconta al magazine web TheDodo: “È molto, molto rilassato. Non credo che ci sia una sola cosa che possa scuoterlo: potrebbero esserci tuoni e fulmini e non si sveglia nemmeno. Quando è sveglio, è come un pagliaccio. Adora buttare giù le cose dai ripiani per farti prestare attenzione a lui”.

Il gatto è molto legato alla figlia dei Leatherman, che ha 7 anni, tanto che quando lei deve uscire per andare a scuola lui miagola con insistenza davanti la porta di casa.

Così un giorno Jessica ha deciso di provare a lasciare la porta aperta e osservarlo. La donna racconta: “L’autobus si ferma proprio di fronte a casa nostra e ho pensato di lasciarlo uscire in modo che potesse seguirmi, ma invece di me, ha scelto di uscire con lei, e l’ha seguita lungo il marciapiede e lungo il vialetto e si è seduto lì per tutto il tempo in cui stava aspettando lo scuolabus”.

“Come se non bastasse– aggiunge- si è assicurato che mia figlia salisse a bordo ed è rimasto lì a guardare il veicolo allontanarsi”. Da quel giorno, ogni giorno, Craig accompagna la bambina a prendere il bus e la aspetta sul marciapiede al suo ritorno, per riaccompagnarla a casa.

Il gatto Craig è diventato la nuova star dei social

Jessica Leatherman spiega che il gatto di famiglia si occupa ogni giorno di seguire l’arrivo e il ritorno di sua figlia dalla fermata dello scuolabus. “Si è creato da solo il lavoro. Non so perché ma è super dolce” commenta dopo aver raccontato tutta la storia delle particolari attenzioni riservate dal felino alla bambina. La fama di Craig non rimane nota a livello locale. In poco tempo, è infatti diventato un gatto celebre su social come Instagram e TikTok, dove vengono pubblicati i video delle sue avventure.