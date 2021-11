Ida Platano e Diego Tavani: tra la coppia volano gli stracci a Uomini e Donne. Commento puntata 23 novembre

Uomini e Donne

Ida Platano e Diego Tavani hanno chiuso in modo burrascoso la loro relazione, dopo la scelta lampo della scorsa settimana. I due si sono scontrati di nuovo nella puntata del 23 novembre del dating show. In studio sono volate le scintille.

Ida Platano e Diego Tavani: la spiegazione si trasforma in discussione

Dopo la scelta più veloce della storia di Uomini e Donne, oggi, Ida Platano è tornata in studio per raccontare gli ulteriori sviluppi della situazione con Diego Tavani.

Delle novità che, in realtà, non ci sono state, in quanto i due non si sono praticamente sentiti e hanno dato il meglio in puntata.

Ida Platano ha sottolineato il suo dispiacere: “Un nanosecondo per cambiare idea… Ci sono rimasta male, mortificata“. Diego Tavani, invece di cospargersi il capo di cenere ha subito cominciato a contrattaccare: “Io avevo scelto di chiuderla lì ieri sera… Scelta egoistica così… Lei ha pensato solo alla sua sicurezza emotiva… Non ho sbagliato per me“.

Un atteggiamento incommentabile che ha scatenato la furia di Tina Cipollari: “Tu non convinci più nessuno… Sei caduto nel pallone… Fai proprio pensa… Sei un quaquaraquà… Hai fatto promesse che non puoi mantenere… Tu hai fatto solo chiacchiere… Hai perso di credibilità, tu sei un buffone… Una brutta persona… Hai fatto una figura di…“.

E ancora: “Vuoi rimanere lì a are il burattino, a fare l’attore… Si è preso gioco di lei, sei un farabutto“. Da lì si è scatenato l’inferno e Ida Platano e Diego Tavani hanno cominciato ad accusarsi a vicenda.

Ida Platano e Diego Tavani: il triste epilogo

Ida Platano e Diego Tavani hanno chiuso a Uomini e Donne e lo hanno fatto nel peggiore dei modi. Il Cavaliere ha accusato la Dama di averlo scelto per salvare la sua immagina e la Dama ha ipotizzato sostanzialmente la stessa cosa.

La chiave di tutto però sta in una frase del Cavaliere, riportata da Ida Platano: “Pensavo che dal programma non ti scollassi“. Quindi, Diego Tavani prometteva mari e monti, convinto che sarebbero rimaste tutte chiacchiere, come sottolineato da Gianni Sperti: “Lui ha detto sono innamorato la puntata precedente… Se arrivi in puntata e Ida ti sceglie dovresti essere l’uomo più felice del mondo… Buttando fango su di lei per ripulirti l’immagine“.

Ida Platano è arrivata a minacciare di abbandonare il dating show: “Stai tornando in dietro ma solo per trovare capricci… Tu non lo sai che significa la parola amore… Non mi va proprio più di stare qui Maria, non mi fiderei, mi dispiace, di nessun uomo… Chi si avvicina lo fa con altri interessi, altri scopi“.

Nella confusione generale è quasi passata in secondo piano la notizia che Armando Incarnato ci abbia riprovato con Ida Platano. La baraonda è finita con Diego Tavani che, dopo averne sparato di ogni, ha pensato di prendere ancora in giro tutti, uscendo dietro alla Dama: “Se esci dal programma, esco anch’io“.