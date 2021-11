Le Iene anticipazioni: Lodovica Comello nuova conduttrice e i temi della puntata di martedì 23 novembre

Programmi TV

L’appuntamento del martedì de Le Iene sta mostrando tutte le dieci ragazze che rappresentano il meglio in circolazione, nonostante il contrattempo di settimana scorsa che ha visto il cambio dell’ultimo minuto tra la febbricitante Ornella Vanoni e la rientrante in tv Elena Santarelli. Il programma oggi martedì 23 novembre 2021 è pronto a tornare in televisione con il suo primo appuntamento settimanale che mostrerà la fianco di Nicola Savino e delle irriverenti voci della Gialappa’s Band una nuova conduttrice. La trasmissione creata da una idea di Davide Parenti continuerà la sua marcia autunnale a partire dalle ore 21:20 circa di oggi sempre su Italia1.

Ecco chi condurrà il nuovo appuntamento di stagione e qualche piccola anticipazione su quello che vedremo.

La nuova puntata de Le Iene

La 25esima edizione de Le Iene continua a fare compagnia al pubblico di Italia1 in questo lungo e strano autunno. La trasmissione sta inanelando un appuntamento dopo l’altro nelle prima serata del canale che da sempre le fa da casa.

Lo show è andato infatti in onda anche fino a 3 volte a settimana, prendendosi il lunedì, il martedì ed il venerdì con un cambio di conduzione alla guida del programma che sta facendo da tratto distintivo di questa ricca edizione.

Le Iene sono pronte a tornare oggi martedì 23 novembre 2021 con la nuova conduttrice di puntata al fianco della ben salda Gialappa’s Band e di Nicola Savino, volto storico della trasmissione. Scopriamo chi prenderà il posto dell’ultima presentatrice Elena Santarelli, a sua volta arrivata a condurre la puntata a qualche ora dalla messa in onda per via del forfait inaspettato e dovuto ad una influenza di Ornella Vanoni.

Nell’appuntamento di oggi andrà in onda lo scherzo fatto a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip, con il loro figlio Davide che le farà credere di essere al centro di uno scambio di mazzette per far partecipare ad Avanti un altro un manipolo di ragazze di bella presenza. Sonia che gestisce i casting del programma non la prenderà benissimo.

Chi conduce la nuova puntata de Le Iene: in studio arriva Lodovica Comello

Il nuovo appuntamento con Le Iene mostrerà al pubblico i solito ma gradito passaggio di consegne tra la conduttrice di settimana scora e quella della puntata di martedì 23 novembre 2021.

Chiusa in maniera del tutto positiva l’esperienza di Elena Santarelli, che si è anche resa protagonista di un intenso monologo dove si è raccontata come madre e lavoratrice, a raccogliere il testimone dalle sue mani ci sarà l’ottava conduttrice di stagione, la conosciuta Lodovica Comello.

L’attrice, cantante e conduttrice si è detta contenta dell’opportunità dichiarando al sito della trasmissione che “Da sempre guardo con ammirazione Le Iene in tv e indossare il celebre abito bianco e nero sarà per me una bellissima e nuova responsabilità.

Sarò pronta a tutto ma soprattutto a divertire e divertirmi. Anche se so già di non poter competere con la grazia di Nicola durante gli stacchetti!“, si legge sul sito ufficiale delle Iene.