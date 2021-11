Le principesse Selassié non sono più un unico concorrente. Il Grande Fratello divide il trio: il video

Grande Fratello

Il Grande Fratello ha deciso di dividere le tre principesse Selassié. Le sorelle non gareggiano più come giocatore unico ma ognuna come singolo concorrente da ieri.

Da anni, ormai, il Grande Fratello Vip propone ai telespettatori dei coinquilini della Casa più spiata d’Italia che giocano come concorrenti unici, ma sono coppie o, come nel caso della sesta edizione, un trio. La prima coppia fu quella formata da Antonella Mosetti e la figlia Asia, poi entrarono unite nella Casa anche Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Gli esempi sono tanti ma tutti accomunati dal fatto che, la coppia o il trio, con l’andare avanti delle puntate, viene diviso e i componenti cominciano a giocare singolarmente.

Anche le principesse Selassié, concorrente unico della sesta edizione del Grande Fratello Vip6, adesso sono state divise.

Le tre sorelle gareggiano, adesso, come giocatori singoli.

Principesse Selassié divise: l’annuncio di Alfonso Signorini

Le principesse Selassié non sono più un giocatore unico. Alfonso Signorini ha annunciato, infatti, nella puntata serale di ieri sera, che le tre principesse, adesso, giocano ognuna per proprio conto: “Oramai siete in grado… Di camminare da sole sulle vostre gambe, il Grande Fratello vi dice che da questo momento siete ufficialmente tre concorrenti singole, come tutti gli altri“.

Secondo il conduttore, adesso, le tre ragazze sono ben conosciute al grande pubblico e possono battersi con i colleghi più famosi: “Siete in casa da più di due mesi, allora noi vi abbiamo studiato in questi due mesi…. Il pubblico vi ha accolte nelle loro case senza sapere esattamente chi voi foste e poi, piano piano, durante il percorso del Grande Fratello, avete raccontato la vostra storia, siete entrate nella nostra vita quotidiana, tanta gente è pazza di voi“.

Il monito del conduttore alle Principesse Selassié

Le Principesse Selassié non giocano più in trio.

Alfonso Signorini ha ipotizzato il possibile insorgere di alcune tensioni tra le tre sorelle: “Le tre Princess si trasformano in Sorelle Coltelle, perché da oggi siete una contro l’altra lo sapete?“.

Clarissa Selassié, invece, ritiene che la possibilità di giocare separate sia per loro un bel vantaggio: “Mai… Se andranno contro una di noi avranno tre nomination invece di una adesso“.

Alfonso Signorini ha voluto mettere in guardia le sorelle dal volersi allenare contro gli altri coinquilini: “Attente bene, ho una dritta da darvi… Voi dovete giocare da sole fino in fondo in tutto e per tutto se volete che il pubblico continui ad amarvi e a seguirvi non mettetevi mai d’accordo sulla nomination… Autonome nei giudizi“.