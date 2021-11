Lutto per Fabio Basile, è morto il fratello Michael a soli 31 anni: l’annuncio del judoka su Instagram

News

Un grave lutto ha stravolto la vita di Fabio Basile, campione di judo: è morto improvvisamente il fratello Michael a soli 31 anni. A dare la notizia sui social sono stati lo stesso judoka e la loro madre, Tiziana, che ha spiegato come sarà un’autopsia a fare luce sulla morte. Michael Basile era stato campione di judo ancor prima dello stesso Fabio, che proprio da lui ha preso le orme ed è diventato presto un campione.

È morto Michael, il fratello di Fabio Basile: l’annuncio del judoka

Lutto per Fabio Basile, campione di judo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Attraverso il proprio profilo Instagram lo sportivo ha annunciato l’improvvisa scomparsa del fratello Michael, a soli 31 anni. “Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene.. mi mancherai tanto” il doloroso messaggio di addio condiviso dal judoka. A corredo di queste strazianti parole, un video che raffigura la vittoria del primo titolo italiano di Michael Basile nella specialità dello judo, con un piccolo Fabio felice per il traguardo raggiunto dal fratello.

A dare notizia della scomparsa anche la madre dei due ragazzi, Tiziana.

Su Instagram la donna ha voluto ricordarlo così: “Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile…e anche da “grande” lo eri.. duro fuori e tenero dentro“. La donna ha rivelato di essersi allarmata dopo che Michael non rispondeva al cellulare: accorsi a casa sua, hanno trovato il ragazzo su una sedia. “Probabilmente un arresto cardiaco” ha specificato la signora Tiziana, spiegando come solo un’autopsia farà luce sulle cause della sua morte.

Fabio sulle orme di Michael Basile: la passione per il judo

Michael Basile era un vero e proprio punto di riferimento per Fabio: grazie al fratello, anch’egli judoka, ha infatti coltivato la passione per questa attività sportiva intraprendendo una carriera ricca di successi.

Fabio Basile è diventato infatti campione olimpico nella categoria 66 kg ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro del 2016.

Anche il fratello Michael ha ottenuto importanti successi nel mondo del judo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha ottenuto il titolo italiano cadetti nei 46 kg nel 2005 e il bronzo nei 55 kg junior nel 2007. Una passione per lo sport coltivata in famiglia e tramandata anche al fratello Fabio.