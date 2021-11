Lutto per Manila Nazzaro: è morto Mimmo Rollo, l’agente al suo fianco nella vittoria a Miss Italia 1999

TV e Spettacolo

È di questi istanti la notizia della morte di Mimmo Rollo, talent scout e agente per la regione Puglia nel concorso Miss Italia. Nella sua carriera, ha scoperto numerosi talenti e miss. Fra queste c’è anche Manila Nazzaro, che nel 1999 aveva vinto il concorso di bellezza più celebre della nostra nazione. L’ex modella è attualmente una dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip.

Morto Mimmo Rollo: l’annuncio della moglie

Con un post su Facebook, la moglie di Mimmo Rollo, Lidia Morelli ha annunciato la notizia della scomparsa del noto talent scout.

“Dopo una lunga malattia combattuta con coraggio, dignità, discrezione e grande sopportazione, Mimmo non ce l’ha fatta” ha scritto tristemente la donna. “Ieri sera ci ha lasciati“ ha aggiunto. “Ho perso il mio grande amore, il padre dei miei figli, il mio migliore amico, il compagno di viaggi ideale, il complice di una vita” ha continuato affranta.

“Il mio cuore sanguina. Il dolore è immenso“ ha scritto ancora Lidia. La moglie di Rollo ha annunciato che nella giornata di oggi avrà luogo una messa in suo ricordo, presso la chiesa di Gesù e Maria in piazza Umberto Giordano, Foggia.

Chi era Mimmo Rollo, l’agente che “scoprì” Manila Nazzaro

Mimmo Rollo ha lavorato per anni come talent scout e agente esclusivista per Miss Italia, per la regione Puglia. Con la sua agenzia “Parole e Musica”, spiega Ansa, era diventato un punto di riferimento per il noto concorso di bellezza. Sulla pagina Facebook di Miss Italia Puglia è stato pubblicato poche ore fa un post contenente l’ultimo saluto a Rollo. “Ciao,Mimmo” e un cuore rosso scritti per accompagnare una fotografia in cui l’agente posa sorridente.

La vittoria a Miss Italia di Manila Nazzaro, avvenuta nel 1999, è collegata proprio alla sua figura.

Proprio in quell’anno che la conduttrice ed ex modella vinse prima la fascia di Miss Puglia e in seguito la corona di Miss Italia. Attualmente Manila sta vivendo la sua avventura all’interno della casa del Gf Vip e non è noto se la produzione le comunicherà la triste notizia della dipartita del suo agente.