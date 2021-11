Manuel Bortuzzo incontra il migliore amico Alex al Grande Fratello Vip: commozione per il nuotatore

Grande Fratello

Sorpresa emozionante per Manuel Bortuzzo che, al Grande Fratello Vip, ritrova il suo migliore amico Alex. Il messaggio di incoraggiamento al nuotatore, che non trattiene l'emozione.

Manuel Bortuzzo ha ricevuto una sorpresa bellissima da parte del suo migliore amico, Alex. Nella passerella del Grande Fratello Vip i due ragazzi si sono ritrovati dopo due mesi di lontananza, con il giovane nuotatore in preda all’emozione per le parole a lui rivolte. “Fuori le persone ti amano e ti voglio vedere sorridere” il messaggio di affetto e di incoraggiamento al concorrente.

Manuel Bortuzzo emozionato al GF Vip: ad attenderlo il migliore amico Alex

La passerella del Grande Fratello Vip è stata teatro, nella puntata di ieri sera, di un incontro davvero emozionante.

Non un incontro qualsiasi, perché a ritrovarsi dopo due mesi di distacco sono stati Manuel Bortuzzo e il suo migliore amico, Alex. Grande sorpresa per il giovane nuotatore che, appena l’ha visto fare capolino in passerella, è esploso di gioia.

“Ciao fratellino. In questo viaggio sei solo, senza di me, ma hai tante persone che ti vogliono bene nella Casa. Ma sono lì con tutto il mio cuore. Riguardo quel viaggio, io e te lo affronteremo insieme fino all’ultimo giorno della tua vita“: le dolcissime parole di Alex a Manuel.

I due ragazzi sono legati da uno stretto rapporto di amicizia fuori dalla Casa. A proposito del percorso del nuotatore nel reality, Alex gli rivolge parole di incoraggiamento: “Questi due mesi sono stati un po’ difficili per te, quindi so per certo che non è facile. Ricordati che tu hai una missione qui, sei venuto qui per uno scopo e questa esperienza ti farà crescere tanto come uomo. Quella missione ultimamente l’hai un po’ accantonata, hai avuto dei momenti duri. Sei una montagna, una forza, ma sei pur sempre un ragazzo e hai delle debolezze come tutti“.

Il messaggio a Manuel Bortuzzo: “Ti voglio vedere sorridere“

Alex ricorda come questi mesi non siano stati semplici per Manuel Bortuzzo, complici i momenti di sconforto vissuti nella Casa soprattutto nelle ultime settimane. Nonostante questo, arriva per il ragazzo un incentivo ad andare avanti con tutte le sue forze e supportato da amici e familiari che tifano per lui da fuori: “Fuori le persone ti amano e ti voglio vedere sorridere, io in primis ma tutta la famiglia. So che non è facile per te, ma fallo per noi. Non mollare, ricordati che il mondo fuori non è tanto più morbido di questa Casa, e tu lo sai bene.

Te lo chiedo con il cuore“.

Manuel Bortuzzo, stuzzicato dalla curiosità di Alfonso Signorini, rivela come si sia creato il rapporto di amicizia con Alex: “L’altro nostro migliore amico faceva il barbiere, e lui faceva un tatuatore. Ci siamo incontrati lì. Poi abbiamo la passione comune del pianoforte. Qualsiasi cosa faccio, lui deve essere al mio fianco“. Sul finire dell’incontro, fa capolino in passerella Aldo Montano, vera e propria spalla destra di Manuel al Grande Fratello Vip. Un momento emozionante per il nuotatore, che si è trovato al fianco due delle persone più importanti del suo percorso di vita.