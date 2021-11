Million Day Estrazione 23 novembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Mertedì 23 novembre continua la settimana in compagnia delle estrazioni del Million Day. Scopri i 5 numeri estratti in grado di regalare 1 milione di euro.

Martedì 23 novembre 2021 torna il Million Day con un nuovo appuntamento settimanale. Sarà questa l’ennesima occasione per gli appassioati dei concorsi di tornare a caccia del milione di euro messo in palio ogni giorno tramite le sue cinquine vincenti. La nuova combinazione vincente arriva come sempre a partire dalle ore 19:00 e sarà disponibile da consultare sin da qualche minuto dopo.

Tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica:

Million Day: i dati delle ultime estrazioni del gioco

Il mese di novembre ha ormai ingranato la marcia giusta e sta facendo viaggiare sulle ali dell’entusiasmo i giocatori che prendono parte ai concorsi del Million Day.

Notizia recente vuole infatti che sia arrivata la terza vittoria di novembre 2021 dopo le due già verificatesi il 14 e 15 dello stesso mese.

La vittoria di lunedì 15 novembre all’indomani di quella si è verificata a Vico, nel Lazio, quando un fortunato è riuscito a centrare la cinquina vincente. Il giocatore in questione, del quale non si hanno notizie sull’identità, è riuscito a vincere 1.000.000€ grazie ad una giocata plurima da soli 2€.

La terza vittoria del mese è stata invece messa a segno domenica 21 novembre,quano il Million DAY ha premiato un giocatore con la vincita massima. Il comune fortunato è stato quello di Volla, in provincia di Napoli, grazie a come spesso accade ad una giocata da 1€.

Facendo un salto indietro nel recente passato invece, il mese di settembre ha consegnato agli annali prima una triplice vincita di un milione di euro che ha visti coinvolti il comune di Zafferana Etnea, in Sicilia, e le città di Teramo ed Arezzo; e poi ha regalato anche altre vincite ad altri fortunati giocatori; mentre il mese di ottobre è stato un po’ più avaro di vincite per i giocatori che hanno preso parte alle sue estrazioni.

Si aggiorna nuovamente il dato delle vittorie messe a segno sia in questo nuovo mese di estrazioni che quele che in generale si sono tenute nel gioco dal 2018. Il nuovo dato da aggiornare a novembre del 2021 si porta ora a ben 48 vincitori per quest’anno ed a 195 vincitori in generale dal debutto dei concorsi del Million Day nel 2018.

Prendi parte al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.