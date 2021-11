Sophie Codegoni chiude con Gianmaria Antinolfi: “Schifoso”. Si accende lo scontro al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Sophie Codegoni è una furia contro Gianmaria Antinolfi dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì sera. La ragazza è stata nominata da Jessica Selassié, la quale l’avrebbe votata per alcune voci che l’imprenditore avrebbe sparso in giro sul suo conto. Sophie affronta così a muso duro il coinquilino, troncando di fatto ogni rapporto con lui e rivolgendogli pesanti accuse.

Sophie Codegoni chiude con Gianmaria Antinolfi: “Schifoso“

Il rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip sembra essere a un punto di non ritorno.

Dopo le turbolente vicissitudini delle ultime settimane, tra i due pare essersi consumata la definitiva rottura. La goccia che ha fatto irrimediabilmente traboccare il vaso è stato il post puntata, quando Sophie ha sbroccato duramente contro l’imprenditore. L’ex tronista di Uomini e donne ha mal digerito la nomination ricevuta da Jessica Selassié, che l’ha nominata per non aver preso ancora una posizione chiara nel suo rapporto con Antinolfi. E proprio da quel momento è uscito fuori che Gianmaria avrebbe sparso nella Casa la propria versione dei fatti sul suo legame con Sophie, versione completamente diversa da quella da sempre portata avanti dalla ragazza.

Al punto che, in prossimità della stanza da letto, si è acceso lo scontro. Sophie si rivolge duramente contro Gianmaria: “Sei veramente schifoso Gianmaria. Io sono la bugiarda? Sei tu che ti fai i castelli in aria Gianmaria, ripigliati. Perché se una persona che ti dice cento volte con educazione per non ferirti che non mi piaci, che non voglio avere a che fare con te, e tu racconti in giro altro…“.

Sophie Codegoni, nuovi insulti a Gianmaria

Sophie Codegoni ha invitato Gianmaria a starle lontana e non farsi più illusioni: “Devi smetterla di farti i castelli in aria, basta“.

E torna a parlare delle voci, a suo dire false, che l’imprenditore avrebbe fatto circolare in Casa: “Non ti voglio ferire, non ti voglio illudere, e tu racconti in giro cose che non sono vere. Allora te lo dico adesso in maniera cafona, visto che con la gentilezza non ti entra: molla, perché non voglio avere niente a che fare con te. Fai che in questa casa non esisto. Falso, a 40 anni ripigliati, svegliati“.

Quello che è apparso come un duro scambio di opinioni, ora sembra avere tutte le sembianze di una rottura definitiva.

Amaro epilogo di un rapporto che poteva avere risvolti positivi, sia per Gianmaria sia per Sophie.