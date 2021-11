Armando Incarnato spara a zero su Marcello Messina: “Non cerchi un amore qui”. Commento puntata 24 novembre

Uomini e Donne

Armando Incarnato è tornato protagonista a Uomini e Donne. Infatti, nella puntata del 24 novembre, si è preso la scena attaccando Marcello Messina. Il Cavaliere era in procinto di lasciare lo studio del dating show, dopo una lite con Jessica Serra.

Armando Incarnato attacca Marcello Messina, ma anche Jessica Serra

Marcello Messina e Jessica Serra sono passati dal romantico racconto della scorsa puntata a un resoconto furente in quella del 24 novembre. Si perché la Dama era davvero molto arrabbiata e ha palesato apertamente il suo pensiero nei confronti del Cavaliere: “Io qua non vengono a prendere in giro nessuno… Non vorrei mai passare per la persona che non sono… Io non scappo davanti alle difficoltà… Per me questo è non essere uomini… Non sei un uomo risolto“.

Abbiamo capito che il Cavaliere si è addormentato di nuovo nel momento meno opportuno, ma l’animosità di Jessica Serra andava oltre: “Una persona come me a te fa paura… Mi è sembrato tutto tranne che non ti scattasse niente… Vittimismo… Non t’impegni abbastanza… Scappi a gambe levate… Non voglio questo, io voglio uno deciso“.

Tina Cipollari ha cercato di delineare la realtà: “Palese che non gli piaci abbastanza… Paura delle donne o dell’amore?“, ma la Dama andava avanti come un treno. Armando Incarnato, invece, ha attaccato Marcello Messina.

Armando Incarnato saluta Marcello Messina con una polemica

Marcello Messina ha collezionato storie finite male da quando si trova nello studio di Uomini e Donne. In realtà, il Cavaliere è sembrato sempre più con la testa a qualcuno fuori dallo studio, che concentrato sulle Dame presenti nel parterre: “Mi sono messo in gioco… Vorrei essere forse più leggero“.

Proprio per questo ha saggiamente deciso di levare il disturbo: “Non faccio fermare nessuna ma per il semplice fatto che non mi fermo neanche più io… Sono caduto anche in provocazioni dove un uomo della mia età non doveva cadere… In questo contesto non riesco a dare e far vedere realmente cosa sono“

Ma, Armando Incarnato ha decido di salutarlo con una bella polemica e delle parole forti: “Tu non cerchi un amore qui dentro… Una persona falsa come te“. Dopo di questo, probabilmente non ci sbarazzeremo del Cavaliere così presto.