Gianni Morandi in gara al Festival di Sanremo 2022: l’indiscrezione bomba sul piano di Amadeus

Il cantante bolognese sarebbe corteggiatissimo da Amadeus per una partecipazioni in gara che avrebbe del clamoroso a 50 anni dalla prima partecipazione al festival della canzone italiana.

Questi che si stanno susseguendo sono giorni intensi per il futuro del Festival di Sanremo 2022, sia in maniera ufficiale che in quella ufficiosa. Se da una parte è arrivata la conferma del cast di 12 artisti che giocandosi il contest di Sanremo Giovani potranno accedere in due alla gara di febbraio, dall’altra si susseguono giorno per giorno sempre più rumors che mettono al centro dell’attenzione la composizione del cast di 22 Big pronti a darsi battaglia per succedere ai Maneskin. Proprio in questo senso nelle ultime ore si sta diffondendo una voce che ha del clamoroso: Gianni Morandi potrebbe prendere parte alla gara.

Le voci su Gianni Morandi in gara al Festival di Sanremo 2022

Gianni Morandi prende parte alla gara del prossimo Festival di Sanremo? L’indiscrezione avrebbe del clamoroso e sarebbe da prendere ovviamente con le dovute pinze ma sembra che qualcosa si stia per muovere in questa direzione. I fan del cantante non aspetterebbero altro che vederlo tornare al Teatro Ariston non più in qualità di conduttore ma bensì da cantante.

A lanciare il rumor è stato il sempre informato TvBlog.it che fa il nome di Morandi come uno dei colpi più grandi che vorrebbe assestare l’attento conduttore e direttore artistico Amadeus.

Per il cantante l’occasione sarebbe una di quelle da non lasciarsi sfuggire per festeggiare proprio sul prestigioso palco il debutto avvenuto nella gara canora di ben 50 anni fa.

Si potrebbe dunque profilare un ritorno a Sanremo per il sempre amato Gianni Morandi che avverebbe a 10 anni di distanza dall’ultima volta in cui ha messo piede sul palco. Era infatti il 2012 ed il suo ruolo era stato quello del conduttore, che non sia la sua ultima presenza al Festival?

Gli altri nomi in quota Festival di Sanremo 2022

Amadeus durante la serata dedicata a Sanremo Giovani del 15 dicembre 2021 svelerà l’intera lista di 22 Big che parteciperanno alla gara, ai quali si aggiungeranno i due vincitori dello stesso contest. Sono tanti i nomi che circolano intorno alla competizione del prossimo anno e che sembrerebbero essere realmente papabili della partecipazione, in un giusto mix di tradizione, volti noti e giovani emergenti del contesto delle piattaforme musicali.

Come riporta lo stesso TvBlog.it quelli che circolano di più sarebbero tra gli altri quelli di Elisa, Loredana Bertè, Ariete, Dolcenera, Giusy Ferreri, Tommaso Paradiso, Carmen Consoli, Blanco, Il Tre, Francesco Renga, Aka7even e Anna.

In ballo oltre a loro ci sarebbero anche The Kolors, Boomdabash, Zero Assoluto, Federico Rossi, Mannarino, l’Orchestraccia, Gli Eugenio in Via Di Gioia e Paolo Jannacci.