Morto Max Halliwell, fratello di Geri Halliwell ex Spice Girls. Colto da un malore improvviso in casa

Grave lutto per Geri Halliwell (oggi Horner), suo fratello Max è morto dopo quasi 10 giorni di ricovero in terapia intensiva. La notizia ha colto l’ex Spice Girls mentre si trova in Qatar con il marito Christian Horner per il Gran premio di Formula 1. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla famiglia, la cantante sarebbe trincerata nel dolore.

Geri Halliwell e il fratello erano molto legati, quando la cantante aveva lasciato le Spice Girls era stato lui a starle vicino e i due erano fuggiti insieme a Parigi per allontanarsi dai riflettori.

Max Halliwell sarebbe stato colto da un malore nella tarda serata di mercoledì 17 novembre.

Secondo un rapporto della polizia diffuso dal The Sun, una chiamata di soccorso è arrivata intorno alle 9.40, nella quale si parlava di un uomo in condizioni di salute estremamente preoccupanti. Sul posto sono giunti degli agenti di polizia insieme alla East England Ambulance Service.

Max Halliwell è stato trasportato d’urgenza presso il Watford General Hospital, dopo quasi 10 giorni di ricovero in terapia intensiva, l’uomo è morto a soli 54 anni, dall’ospedale è stato reso noto che la morte dell’uomo non è stata trattata come caso sospetto.

Come sta Geri Halliwell ora, parla una fonte vicina alla cantante

“Questo è un momento devastante, Geri ha il cuore spezzato per la notizia” così ha riferito al The Sun una fonte estremamente vicina alla famiglia Halliwell. “È stato un momento traumatico dopo aver saputo che il fratello era stato portato in ospedale e il peggiore sviluppo che la famiglia sperava non arrivasse“.

“Al momento stanno affrontando il lutto insieme (in riferimento alla cantante e alla famiglia n.d.r.),ma lei sa a malapena cosa dire o pensare ora.

Lo amava moltissimo“.

Un portavoce di Geri Halliwell ha fatto sapere sempre al The Sun: “Come potete immaginare questo è un momento davvero difficile per la famiglia. Per questo chiediamo rispetto per la privacy dettata dal momento“.