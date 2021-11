Uomini e Donne anticipazioni 24 novembre: Roberta Giusti bacia entrambi i corteggiatori, come reagiranno?

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti bacerà sia Luca Salatino che Samuele Carniani in esterna. La reazione di uno dei due sarà immediata.

Roberta Ilaria Giusti è stata scelta, insieme ad Andrea Nicole Conte come protagonista del trono classico femminile dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Le due troniste stanno portando avanti dei percorsi piuttosto simili, in cui, entrambe, si sono concentrate su due corteggiatori.

Andrea Nicole Conte è alle prese con le sfuriate di Alessandro e Ciprian Aftim. Quest’ultimo ha, recentemente, deciso di non presentarsi in trasmissione. Mentre Roberta Ilaria Giusti sta conoscendo meglio sia Samuele Carniani che Luca Salatino.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 24 novembre si parlerà delle vicende amorose di Roberta Ilaria Giusti, come riportato da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne anticipazioni 24 novembre: due baci per Roberta Ilaria Giusti

Roberta Ilaria Giusti sta conoscendo sia Luca Salatino che Samuele Carniani. I due corteggiatori, dal carattere molto diverso, sembrano entrambi piuttosto coinvolti dalla tronista. Anche Roberta Ilaria Giusti non fa trasparire alcuna preferenza tra i due corteggiatori.

Anche nelle esterne che, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, andranno in onda nella puntata del 24 novembre, la tronista non svela la sua preferenza.

Infatti Roberta Ilaria Giusti bacerà sia Luca Salatino che Samuele Carniani.

Questa scelta farà scattare la reazione di uno dei due corteggiatori.

Uomini e Donne anticipazioni 24 novembre: la reazione dei corteggiatori di Roberta Ilaria Giusti

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 24 novembre, andrà in onda un’esterna tra Roberta Ilaria Giusti e Luca Salatino. I due parleranno del passato difficile del ragazzo e, poi, scatterà il bacio.

In seguito, però, verrà mostrata anche l’esterna con Samuele Carniani e, anche con il sensibile corteggiatore, nascerà la scintilla del bacio.

Luca Salatino non prenderà per nulla bene la faccenda, convinto che la tronista non abbia dato la giusta importanza al loro momento speciale.

Roberta Ilaria Giusti, però, spiegherà che è interessata a entrambi i corteggiatori e che intende conoscere meglio anche Samuele Carniani.