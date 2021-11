Wolverine – L’immortale, su Italia1 Hugh Jackman torna nei panni dell’eroe Marvel: cast, trama e trailer

TV e Spettacolo

Wolverine torna in televisione con il suo secondo film che lo vedrà lottare strenuamente per difendere la sua tanto ambita immortalità.

Questa sera in prima serata su Italia1 va in onda il secondo film dedicato all’iconico personaggio dei fumetti della Marvel Comics interpretato ancora una volta dal divo hollywoodiano Hugh Jackman. Il film racconta la seconda avventura del mutante questa volta alle prese con un doloroso viaggio in Giappone nel quale potrebbe perdere la sua tanto bramata immortalità. La pellicola Wolverine – L’immortale va in onda oggi mercoledì 24 novembre 2021 sul canale Mediaset di Italia1. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film.

Wolverine – L’immortale: le curiosità ed il cast della pellicola

Wolverine – L’immortale (in inglese dal solo titolo di The Wolverine) è un film del 2013 diretto da James Mangold, regista statunitense celebre per il suo lavoro Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line e che tornerà presto al cinema con la direzione della quinta pellicola della saga di Indiana Jones.

Gli spettatori si troveranno davanti il secondo film stand alone dedicato al personaggio di Wolverine, con Hugh Jackman a fare da protagonista indiscusso della pellicola.

Al suo fianco a completare il cast ci sono attore di fama minore e quasi tutti asiatici, visto che il film è ambientato per la maggior parte del tempo in Giappone. Stiamo parlando degli interpreti Tao Okamoto, Rila Fukushima, Yun Lee, Hal Yamanouchi, Hiroyuki Sanada ai quali si aggiunge anche la russa Svetlana Chodčenkova.

Wolverine – L’immortale: la trama del cast

Dopo la morte dell’amata Jean Grey il nostro Wolverine si ritrova a vivere da eremita distante dal mondo fino a che non lo raggiunge una sua vecchia conoscenza. La mutante Yukio si palesa di fronte al protagonista e forte della sua abilità di prevedere la morte delle persone gli annuncia che il suo amico Yashida, un suo commilitone al quale salvò la vita nel 1945, sta per morire.

La mutante convince dunque Wolverine ad andare in Giappone per donare all’uomo la sua immortalità anche se l’eroe non vorrebbe cederla, soprattutto dopo aver avuto il presagio di essere caduto in un losco piano che vuole togliergliela.

Guarda il trailer: