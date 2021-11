Anna Pettinelli shock: “Ho minacce di morte sul telefono”. Le rivelazioni dell’insegnante di Amici21

Programmi TV

Anna Pettinelli ha parlato del ruolo del giudice a La Vita in Diretta. La maestra di canto ha svelato di aver ricevuto delle minacce di morte per un suo giudizio.

Anna Pettinelli è stata confermata come insegnante di Amici, anche nell’edizione del 2021. La conduttrice radiofonica, in quanto esperta di canto e maestra degli alunni della scuola di Canale 5, esercita, di fatto il ruolo di giudice. I voti di Anna Pettinelli hanno, spesso, fatto anche discutere. Infatti, l’insegnante di canto ha uno stile molto diretto e, a volte, anche controcorrente.

Nell’edizione attuale, la maestra ha ricevuto delle critiche per i suoi attacchi al cantante LDA, a cui l’insegnante ha dato anche uno zero.

Ma Anna Pettinelli ha ricevuto anche delle minacce di morte per un voto dato nel talent show di Mediaset, come rivelato a La Vita in Diretta.

Anna Pettinelli parla del suo ruolo di giudice a La Vita in Diretta

Alberto Matano, in una recente puntata de La Vita in Diretta, ha presentato al pubblico la furiosa lite a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Morgan.

Gli opinionisti in studio hanno commentato l’accaduto, tra loro anche Anna Pettinelli. La maestra di Amici2021 ha approfittando dell’argomento per dire la sua sul ruolo del giudice: “Fare il giudice non è una cosa facile, perché sennò uno si mette su un bel sorriso e con il buonismo sono tutti bravi, non è così, se tu sei lì devi avere il coraggio di metterci la faccia… Poi ti prendi le conseguenze“.

Anna Pettinelli rivela di ricevere minacce di morte per i voti ad Amici

Anna Pettinelli ha commentato la lite tra Selvaggia Lucarelli e Morgan a Ballando con le Stelle. L’insegnante di canto, ha giustificato il commento incriminato dell’opinionista del dance show, da cui si è scatenata la discussione accesa, spiegando che il ruolo dei giudici non è facile.

Per la maestra chi giudica deve essere sincero e diretto.

Anna Pettinelli ha anche rilevato che, proprio per i suoi giudizi, ha subito delle minacce di morte, dopo un brutto voto dato a un alunno di Amici: “Io faccio questo e ti assicuro che ho minacce di morte sul telefono perché ho dato a un ragazzo un brutto voto“.