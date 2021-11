Il grande ritorno del Monopoly edizione Buonissimo

Giochi

Se vi dico Monopoly a cosa pensate?

A me vengono in mente serate lunghissime insieme alla famiglia e agli amici di sempre a giocare fino all’ultimo soldo. Magari precedute da ottime cene in compagnia, quando ancora si poteva stare tutti insieme, per il gusto di condividere risate e allegria.

Si avvicina il Natale e in questo periodo c’è tanta voglia di ritornare a stare insieme e anche a trascorrere momenti in piena libertà e spensieratezza. E allora perché non ritornare a giocare al Monopoly con una novità?

Monopoly, come ritornare bambini in un attimo

È dal 1935 che giochiamo al Monopoly, insieme a più di 1 miliardo di altri appassionati, non solo in Italia, ma ben in 114 paesi nel mondo.

Con la paura di finire in prigione senza passare dal via. E sfidando i nostri amici a chi è più fortunato, ma anche più abile nelle strategie. Diventato famoso non solo per gli amanti del gioco, ma icona vera e propria anche in pellicole cinematografiche, nella moda e nel design.

Il bello però è cogliere il passato e innovarlo per unire ancora di più le nostre passioni.

Per cosa siamo famosi noi italiani? Sicuramente per il Bel Paese, per la musica e lo sport (quest’anno più che mai) e soprattutto per la nostra cucina, che offre in ogni regione prelibatezze che tutto il mondo ci invidia.

E così, se si unisce il gioco più amato di sempre e la cucina nasce il nuovo Monopoly Buonissimo. Un’edizione speciale e limitata (affrettatevi a comprarla in uno dei Toys Center della vostra città) in partnership tra Winning Moves, azienda leader del mondo dei giochi da tavolo, carte e puzzle, e Buonissimo.it, il portale verticale di Italiaonline dedicato alla cucina e al mangiar sano.



Oltre 10.000 tra ricette e videoricette, spiegate passo passo, in modo da far divertire anche chi tra i fornelli non è proprio uno chef stellato.

Monopoly Buonissimo: come funziona

Come da tradizione c’è un tabellone che però ha le sembianze di una tavola imbandita delle grandi occasioni. Niente parchi o viali, ma deliziosi piatti, perché l’appetito vien mangiando, o giocando! Brasato al barolo, risotto alla milanese, polenta concia valdostana, pizza e gelato. Un menu in piena regola passeggiando per le specialità della nostra belle Italia.

Ora si gioca cucinando

Da qui parte la sfida per i commensali: realizzare tutti i piatti del tabellone!

Sembra difficile? Qui arriva il bello. Inquadrando il QR Code di ogni carta di proprietà si aprirà una semplice videoricetta che ci guiderà nella realizzazione del piatto. E collezionando le carte dello stesso colore i giocatori potranno esibire un menu completo e andare a conquistare la vittoria!

Ma non basta arrivare a cucinare un intero menu. Il gioco è pensato anche per chi non si accontenta e dopo un menu vuole molto di più: aprire un’osteria, e poi un ristorante e diventare uno chef stellato, tra i più prestigiosi d’Italia.

Cosa aspetti?

Sediti a tavola e sfida i tuoi amici a suon di piatti!