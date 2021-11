Maria De Filippi bacchetta Armando Incarnato a Uomini e Donne: “Toppata grossa”. Commento puntata 25 novembre

Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 novembre, un Cavaliere ha voluto fare ricorso alla famosa prova fotografica, spesso utilizzata nel dating show per sbugiardare qualche menzogna. Si tratta di Armando Incarnato, convinto di svelare a tutti la malafede di Marcello Messina. La segnalazione si è rivelata del tutto infondata e Gianni Sperti ha attaccato duramente il Cavaliere.

Maria De Filippi, invece, ha bacchettato Armando Incarnato ma senza alzare i toni.

Armando Incarnato attacca Marcello Messina a Uomini e Donne

Nella puntata del 25 novembre di Uomini e Donne, è andato in onda il secondo round della lotta tra Armando Incarnato e Marcello Messina.

I due protagonisti del parterre del dating show si punzecchiano praticamente da sempre e, speriamo, che stavolta sia l’ultima.

Armando Incarnato ha ipotizzato un’irregolarità del rivale, con tanto di prova fotografica, che poi prova non era. Per provare un’uscita sentimentale di Marcello Messina, il Cavaliere partenopeo ha portato una foto di lui da solo. Si capisce automaticamente che c’è qualcosa che non va.

Inoltre, il paesaggio nello sfondo del ritratto non era chiaramente il porto di Taranto, come affermato da Armando Incarnato, che ha candidamente ribattuto: “Sempre il mare ci stava… Io non ti credo… In compagnia sua c’era la persona di cui lui non parla“. Quindi basta che c’era il mare, la sua teoria doveva essere giusta. Armando Incarnato non si smentisce mai, anche Maria De Filippi l’ha strigliato.

Maria De Filippi riprende Armando Incarnato ma con affetto

Armando Incarnato ha portato una poco probabile segnalazione contro Marcello Messina nella puntata di Uomini e Donne del 25 novembre.

Gianni Sperti ha attaccato il Cavaliere: “Mi sono stancato di sentire Armando che punta il dito su tutti quando ancora tu non hai concluso niente qui dentro, sei single“.

Maria De Filippi, invece, lo ha ripreso in modo più pacato: “Penso che Armando su questa segnalazione abbia preso una toppata grossa… Più o meno un mese che le dà alla reazione… Fonte non credibile… Vive di questo programma inventandosi cose da anni“. La conduttrice del programma televisivo ha anche provato a spiegare agli altri l’atteggiamento di Armando Incarnato: “Credo alla sua buona fede… Passionale… Già quando chiede scusa è il suo modo per dar la mano“.

Tina Cipollari, come sempre, ha trovato la chiusa giusta per commentare le presunte prove del Cavaliere: “Chi l’ha visto ti vuole“.