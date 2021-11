Quelli che… torna nel giovedì sera: su Rai2 una nuova puntata dello show condotto da Luca e Paolo

Programmi TV

La squadra di Quelli che… capitanata da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu scende di nuovo in campo dopo una settimana di assenza dovuta alla messa in pausa per la messa in onda delle Nitto ATP Finals di Tennis. La nuova stagione del programma sembra che stia faticando a decollare proprio ai pochi riferimenti dati al pubblico, ormai abituatosi ai continui cambiamenti di collocazione nei palinsesti del canale. Questa volta però non ci sono dubbi ed il nuovo format di Quelli che…torna in onda oggi giovedì 25 novembre 2021 su Rai2 con la sua sesta puntata stagionale. Il late show continuerà a trattare i temi dell’attualità con la sua consueta dose di ironia alimentata dai conduttori, dai comici facenti parte del cast oltre che dagli innumerevoli ospiti presenti in studio.

Quelli che il lunedì: la sesta puntata in onda giovedì 25 novembre

La folta squadra di Quelli che… torna al gran completo nel rivisitato format di Rai2 per la sua sesta puntata di questa lunga e diversa stagione. Lo show che ormai ha abbandonato la sua storica formula e collocazione della domenica, torna nel palinsesto di Rai2 dopo l’assenza di settimana scorsa.

Lo scorso giovedì al suo posto è infatti andata in onda una partita delle Nitto ATP Finals di Tennis, costringendo il programma a cambiare nuovamente format per fornire un commento del torneo svoltosi a Torino. A condurre la trasmissione ci hanno però pensato due volti noti della trasmissione come Melissa Greta Marchetto e Marco Mazzocchi, andati in onda direttamente dalla città sabauda.

La trasmissione torna dunque giovedì 25 novembre 2021 a partire dalle ore 21:30 sempre su Rai2 per scancire il ritorno in prima serata del racconto dell’attualità con la sua consueta versatilità ed ironia.

Quelli che il lunedì: il cast della trasmissione

Quello di oggi sarà un ritorno al gran completo di Quelli che.., quando nella sua sesta puntata a condurre il programma torna il trio Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Al loro fianco anche Enrico Lucci, con le sue strampalate inchieste, alle quali si aggiungono le imitazioni di Ubaldo Pantani e gli interventi social di Melissa Greta Marchetto ed i commenti sportivi di Marco Mazzocchi e Adriano Panatta.

Del cast comico faranno invece parte sia l’esilarante Maicol Dubbio, con i suoi classici giochi linguistici, e l’imitatrice Brenda Lodigiani ai quali poi si aggiungeranno i consueti ospiti di puntata ad allietare il pubblico con nuovi siparietti e divertenti racconti.