Soleil Sorge e Alex Belli: tra i due sarebbe scattato un altro bacio grazie a Katia Ricciarelli, i retroscena

Soleil Sorge e Alex Belli hanno da tempo intrecciato una complicità importante, che ha fatto dubitare molti sulla vera natura del loro rapporto, sia dentro che fuori la casa. Tra coloro che sono rimasti turbati dalla vicinanza dei due concorrenti del reality show, anche Delia Duran, la moglie dell’attore, che è intervenuta per ben due volte nel reality show per dei confronti.

Alex Belli e Soleil Sorge, però, non hanno cambiato il loro atteggiamento e hanno continuato a condividere momenti ed emozioni nel reality show. I due concorrenti del Grande Fratello Vip6 si sono scambiati anche un bacio cinematografico la notte di Halloween e un altro a stampo durante un gioco organizzato dagli autori del programma televisivo.

Adesso, sembra che Soleil Sorge e Alex Belli si siano scambiati un altro bacio, su spinta di Katia Ricciarelli, come riportato da Il Fatto Quotidiano e da Leggo.

Soleil Sorge e Alex Belli: il bacio durante le prove della Turandot?

Gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip6 stanno preparando una performance teatrale. Infatti, i concorrenti stanno provando a inscenare la “Turandot“.

Durante le prove dello spettacolo, sembra che Katia Ricciarelli abbia spronato Soleil Sorge e Alex Belli a scambiarsi un gesto di affetto: “Bacio, bacio“.

Allo scambio di un bacio casto, la cantante lirica avrebbe spinto ulteriormente: “Quel bacio lì lo dai a tua nonna, dev’essere un bacio passionale“. I due concorrenti avrebbero allora inscenato un bacio passionale, commentando dopo: “Hai capito il tranello che ci ha tirato la signora Ricciarelli?“.

Soleil Sorge e Alex Belli: l’attore stoppa ogni illazione

Soleil Sorge e Alex Belli si sarebbero scambiati un ulteriore bacio.

Katia Ricciarelli avrebbe, in seguito, detto la sua sulla relazione esistente tra i due: “Una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica, involontariamente questa cosa dagli altri viene fraintesa e anche invidiata, capisci? Io mai vista una cosa così e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità anche gestuale. Non occorre neanche che parliate”.

Alex Belli avrebbe sottolineato, però, che il suo amore è fuori dalla Casa: “Lo so amore ma… No, no. Io sono già fortunato in amore, però sono d’accordo con te che è una roba anche invidiata“.