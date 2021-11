The Great Wall: trama, cast e trailer del film in onda su Italia1 con Matt Damon e Pedro Pascal

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di giovedì 25 novembre 2021 è il Blockbuster storico-fantastico ispirato alla costruzione della Grande Muraglia Cinese. Il film The Great Wall va in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa con i telespettatori che potranno gustarsi la presenza dei divi Matt Damon e Pedro Pascal interpretare due mercenari arrivati in Cina per rubare una preziosa polvere da sparo ma si troveranno coinvolti in una battaglia epica contro un misterioso e mostruoso nemico. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità sulla più grande co-produzione cinematografica tra Cina e Stati Uniti.

The Great Wall: le curiosità ed il cast della pellicola

The Great Wall (in cinese dal poco comprensibile titolo di 長城, Cháng Chéng) è un film del 2016 diretto da Zhang Yimou, con il regista cinese che per la prima volta si cimenta con la realizzazione di un film totalmente in lingua inglese. La pellicola nella sua realizzazione ha vantato la più grande collaborazione cinematografica di sempre tra gli studio di produzione statunitensi e quelli cinesi, arrivando a dare sfogo a questa liaison con un cast proveniente da entrambi i Paesi.

Il protagonista del film è Matt Damon, ad impersonificare un impavido mercenario di nome William, affiancato dal personaggio interpretato da Pedro Pascal. Gli altri personaggi principali sono interpretati da alcune star asiatiche, magari poco note agli occidentali, che rispondono al nome di Tian Jing e Andy Lau.

The Great Wall: la trama del film

William e Pedro sono due mercenari arrivati in Cina per impossessarsi della famosa polvere da sparo di colore nero che cui tanto si parla in Occidente.

Una volta arrivati in queste lande sconosciute, i due si trovano catturati dall’esercito cinese dopo aver battagliata strenuamente contro un mostro ignoto che sta imperversando nella zona.

I due finiranno per rendersi utili alle popolazioni del luogo fornendo aiuto contro questa oscura minaccia, prenderanno infatti parte alle lotta contro i mostri arrivati per conquistare la splendida Grande Muraglia Cinese che farà da ambientazione a tutta la trama della pellicola.