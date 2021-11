Afghanistan, 20 anni dopo: il documentario in onda oggi in prima serata su Rai3

Programmi TV

La storia di un paese tormentato da una guerra lunga 20 anni ed arrivata a subire un'ulteriore inasprimento nell'agosto del 2021. Lo speciale contributo a cura di Rai Documentari va in onda oggi 26 novembre 2021 in prima serata su Rai3.

Venerdì 26 novembre 2021 arriva su Rai3 in prima serata un interessante documentario che ripercorre la storia di una guerra che ha flagellato un Paese e ne ha segnato per sempre la sua storia. Afghanistan: 20 anni dopo è stato realizzato da Rai Documentari con la firma di Lucio Mollica per fornire al pubblico del canale un racconto della terra afghana portata ormai allo stremo dalla situazione del recente passato, inasprita dalle recenti vicissitudini che l’hanno riportata in un oblio dove a farla da padrone sono i talebani. Un’occasione straordinaria per il pubblico di Rai3 per conoscere meglio sia questa terra tormentata che il popolo che la abita.

Tutto quello che c’è da sapere su Afghanistan, 20 anni dopo in onda su Rai3 a partire dalle ore 21:20.

Afghanistan, 20 anni dopo: quello che c’è da sapere sul documentario di Rai3

A vent’anni dall’inizio della guerra in Afghanistan, Rai Documentari ha realizzato un interessante prodotto che mira a raccontare la storia di un Paese fortemente trasformato e segnato da un conflitto che pare non avere fine.

Afghanistan, 20 anni dopo va in onda oggi venerdì 26 novembre 2021 in prima serata su Rai3 a partire dalle ore 21:20 circa e porta sul piccolo schermo la serie evento inedita in quattro puntate dal titolo “Afghanistan: The Wounded Land”, che a stupito la critica e gli addetti ai lavori con il raccontare della storia recente di un paese, fornendo al pubblico della rete uno sguardo su quello che è stato e su quello che potrebbe essere il futuro di questa terra che continua ad essere fortemente tormentata e sempre più in balia degli eventi.

Lo straordinario prodotto realizzato da Mayte Carrasco e Marcel Mettelsiefen ed a cura di Rai Documentari spiegherà al pubblico cosa ha portato ai tragici eventi dell’agosto 2021 che altro non hanno fatto che riportare una nazione intera in un passato più oscuro che al passo con i tempi.

Afghanistan: secondo appuntamento su Rai 3

Rai Documentari ha deciso di dedicare due prime serate speciali, quella di questa sera “Dalle minigonne di Kabul a Bin Laden” e poi ci sarà, venerdì prossimo 3 dicembre, “Di guerra in Guerra”.