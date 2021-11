Arisa si apre al porno, Rocco Siffredi dice la sua: “Darei tutto… Per fare il film dei film con lei”

TV e Spettacolo

Arisa è alle prese con le prove di ballo del dance show Ballano con le Stelle. La cantante è anche impegnata, però, nel lancio del suo nuovo disco: “Ero romantica“.

In una recente intervista, rilasciata in occasione di quest’uscita musicale, l’ex professoressa di Amici, ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti. Tra queste, Arisa ha aperto al mondo del porno.

Rocco Siffredi ha detto la sua su quest’opzione a Mow Men on Wheel.

Arisa e i film porno: Rocco Siffredi pronto a girare con lei

Arisa ha dichiarato che non le dispiacerebbe partecipare a una pellicola soft porno.

La star di questo genere, Rocco Siffredi, ha subito ribattuto a questa rivelazione: “Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Ti devo dire che quando ho letto soft porno ho esclamato: ‘Che peccato!… Perché se volesse fare solo una cosa “soft’, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori“.

Rocco Siffredi ha anche rivelato ciò che pensa della famosa cantante: “Sono un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna… Apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare.

Arisa è sexy a livelli surreali“. L’attore ha svelato di aver ricevuto molti messaggi che incoraggiano quest’unione artistica: “Non hai idea di quanti personaggi famosi dello showbiz italiano… Mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione”.

Rocco Siffredi ritiene la partecipazione della cantante a una sua produzione rivelante: “Ti assicuro che darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei“.

Arisa e Rocco Siffredi: l’attore svela un episodio del passato

Arisa vede nel suo futuro una possibile produzione spinta.

Rocco Siffredi però, ha già inserito Arisa in una sua opera del passato, sotto forma di parodia: “La trovo figa da sempre! Pensa che già nel 2012 mi ritrovai davanti a un’attrice della Repubblica Ceca uguale ad Arisa. Allora mi sono detto: ‘Facciamo una parodia di X Factor!’… Lei mi chiamò e mi disse: ‘Li mortacci tua!’“

L’attore ha svelato un episodio del passato che li lega: “Sì. Purtroppo però Arisa mi fece mandare una lettera dal suo avvocato. Era preoccupata che volessi fare una serie di film con la sua sosia. Non questa non era assolutamente la mia intenzione, la cosa sarebbe comunque finita lì.

Quindi non ci sono stati ulteriori problemi“. E ancora: “Lei in realtà è stata molto carina: l’avvocato mi disse che si era preoccupata solo perché la gente fermava i suoi genitori al supermercato per dirgli che la figlia avesse fatto un porno. Era stato uno choc per loro!“.