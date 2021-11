EuroJackpot: l’estrazione della combinazione vincente del concorso di oggi venerdì 26 novembre 2021

Eurojackpot

Inizia oggi un altro weekend in compagnia dell’estrazione dell’EuroJackpot. Oggi venerdì 26 novembre 2021 torna la più famosa e ricca lotteria paneuropea, che continua a far sognare i suoi giocatori sparsi per tutta Europa. La nuova estrazione della combinazione vincente dell’EuroJackpot si terrà come sempre in diretta alle ore 21:00 di questa sera e sarà effettuata ad Helsinki da dove ripartono i sogni dei giocatori dopo la sensazionale vincita di settimana scora. Scopri i risultati dell’estrazione a partire da qualche minuto dopo su The Social Post.

EuroJackpot: i dati dell’ultima estrazione di venerdì 19 novembre 2021

Nell’ultima estrazione dell’EuroJackpot tenutasi venerdì 19 novembre 2021 non si è verificata la vincita che avrebbe regalato il tanto agognato 5+2, anche se sono arrivate tante altre vincite che hanno regalato delle gioie ai tanti giocatori in giro per l’Europa.

Nell’ultimo appuntamento ben 5 fortunati giocatori, dei quali nessuno però ha effettuaro una giocata in Italia, sono riusciti a mettere a segno il punteggio del 5+1 portandosi a testa oltre 381 mila euro.

Nel dettaglio della tabella sottostante riportiamo tutte le vincite, ricordandovi prima anche la combinazione vincente dello scorso concorso, che si sono verificate in seguito all’ultima estrazione e chiarendo anche quali di queste si sono registrate in Italia:

Combinazione vincente: 6, 12, 20, 21, 34; Euronumeri: 4, 5.

Categoria Vincite Vincite Italia Euro 5+2 – – – 5+1 5 0 381.298,10 € 5+0 7 0 96.125,50 € 4+2 44 2 5.097,50 € 4+1 1.027 20 196,50 € 4+0 1.748 37 89,80 € 3+2 2.355 56 57,10 € 2+2 33.037 648 21,00 € 3+1 43.915 904 15,30 € 3+0 71.727 1.544 13,40 € 1+2 165.957 3.001 10,50 € 2+1 594.553 11.655 7,20 €

EuroJackpot: come prendere parte all’estrazione

Giocare con le estrazioni dell’EuroJackpot è semplice: basta scegliere la propria combinazione di composta da 5 numeri, che vanno dal numero 1 al numero 50, e 2 Euronumeri, che invece vanno dal numero 1 al numero 10, ed infine compilare una schedina dal costo minimo di 2 euro mettendo a segno la giocata direttamente in ricevitoria oppure effettuandola da remoto.

Una volta messa a segno la propria giocata Eurojackpot da la possibilità a partecipare all’estrazione e di poter vincere grazie alla presenza di ben 12 categorie di vincita, che vanno dal 5+2 al 2+1.

I fortunati giocatori che riescono a mettere a segno il tanto sognato 5+2 avranno la fortuna di vincere il montepremi milionario messo in palio dal gioco.

E’ bene ricordare infatti che il jackpot di questa lotteria rimane sempre milionario, anche se nell’estrazione precedente ci dovesse essere qualche giocatore in grado di portarsi a casa la somma del primo premio.

Attenzione: se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo ed anche alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 16:00