Mara Venier torna alla conduzione di Domenica In dopo la caduta. Il post della conduttrice televisiva

Programmi TV

Mara Venier ha condiviso un video su Instagram in cui ha aggiornato il pubblico di essere già tornata al lavoro sia per Telethon, che per Domenica In. Tornerà il 12 dicembre.

Mara Venier è stata vittima di una disavventura durante la diretta della scorsa puntata di Domenica In. La conduttrice è scivolata durante una pausa pubblicitaria. L’incidente ha spaventato la stessa protagonista e Pierpaolo Petrelli, che l’ha dovuta sostituire alla conduzione.

Le condizioni di salute della conduttrice televisiva hanno spaventato i suoi fans, anche se Mara Venier ha subito rassicurato tutti con un post. Mara Venier ha anche partecipato a una puntata di La Vita in Diretta, dove ha raccontato il suo stato attuale.

Adesso, Mara Venier ha già ripreso a lavorare e presto sarà alla conduzione di una nuova puntata di Domenica In.

La conduttrice ha annunciato con un post sul suo account Instagram che sarà presto protagonista anche della manifestazione Telethon, targata Rai Uno.

Mara Venier già a lavoro dopo la caduta a Domenica In

Mara Venier ha preoccupato i telespettatori per un infortunio subito domenica scorsa a Domenica In. La telespettatrice ha riportato una brutta botta alla testa e al piede. Malgrado tutto, la conduttrice televisiva è già tornata a lavoro e ha condiviso la notizia con un video sul suo Account Instagram: “Amici di Instagram mi sono ripresa… già sul set dello spot Telethon… Ci vediamo il 12 dicembre su Rai Uno in prima serata“.

Mara Venier ha sottolineato che sarà protagonista di una lunga domenica televisiva: “Spot Telethon, dodici dicembre su Rai Uno, prima serata, dodici dicembre Domenica In. La faccio lunga io la domenica“.

Mara Venier a lavoro: le condizioni della conduttrice

Mara Venier è già a lavoro, dopo la brutta caduta di domenica scorsa. La conduttrice ha raccontato ai fans le sue condizioni di salute dopo l’infortunio.

Mara Venier è, infatti, intervenuta a una puntata di La Vita in Diretta: “Ho fatto tutti i controlli, non ci sono fratture per fortuna. Poteva andare molto, molto peggio”.

La conduttrice ha riportato comunque delle brutte botte: “Ho botte da tutte le parti, sono dolorante, c’è un versamento al ginocchio, una contusione purtroppo proprio nel punto in cui mi ero fratturata due anni fa, ma niente di serio… Devo andarmi a far benedire, però“.