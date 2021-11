Meteo in Italia per oggi e per il weekend, maltempo e allerte in molte regioni: le previsioni

Cronaca Italia

Novembre si chiude con il maltempo. Le previsioni meteo mostrano maltempo diffuso su tutta la pensiola, con situazioni di allerta rossa, arancio e gialla in molte regioni.

L’autunno si sta facendo sempre più freddo in Italia e le precipitazioni stanno pesando particolarmente su alcune regioni. Nella giornata di ieri, la Campania è stata colpita da una forte ondata di maltempo. Le previsioni meteo per il weekend assicurano il crollo delle temperature. Il bollettino della Protezione Civile segnala la presenza di alcune zone in allerta rossa.

Maltempo in Italia: le zone più colpite

Durante tutta la giornata di ieri, in provincia di Salerno il maltempo ha provocato gravi disagi.

Come fanno sapere gli esperti del Centro Meteo Italiano, lungo la linea ferroviaria Napoli-Sorrento vi sono stati non pochi ritardi. La Campania meridionale ha fatto infatti i conti con piogge e temporali, che hanno provocato allagamenti. Sulla penisola si è infatti abbattuta una perturbazione di stampo polare marittivo. La neve ha raggiunto al Nord-Ovest anche quote molto basse. Stando alle previsioni, il fronte instabile sarebbe destinato a spostarsi verso est.

Meteo per oggi e per il weekend: le previsioni per l’Italia

Anche nella giornata di oggi, venerdì 26 ottobre le condizioni meteo risulteranno instabili in diverse regioni.

In mattinata, i settori tirrenici saranno colpiti da piogge e acquazzoni. Il Nord-Est sarà interessato da questi fenomeni. Sulle Alpi, nelle prossime ore la neve potrebbe raggiungere anche gli 800 metri di altitudine. Al Centro-Sud invece toccherà i 1200-1400 metri sull’Appennino centro-settentrionale.

L’ultimo weekend di novembre sarà caratterizzato da un vortice depressionario, che determinerà piogge, temporali e temperature in calo. Domenica diminuirà la quota di caduta neve. I fiocchi potrebbero quindi raggiungere quote molto basse al Nord e le colline al Centro.

Maltempo in Italia: il bollettino della protezione civile

Sulla base delle previsioni meteo per le prossime ore, la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino contenente le indicazioni di rischio e le annesse allerte per le regioni italiane. Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia dovrebbero infatti essere interessate da venti di burrasca, che nel pomeriggio potrebbero raggiungere Molise, Abruzzo e Lazio.

La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa su parte della Calabria. Per altri settori della Calabria, Basilicata, Campania e gran parte della Puglia vi sarà invece l’allerta arancione.

Gran parte dell’Italia centro-meridionale, la Sicilia e la Sardegna rientrano invece nell‘allerta gialla.