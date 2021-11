Orietta Berti: l’amore per il marito Osvaldo e la carriera della cantante giudice di The Voice Senior

TV e Spettacolo

Orietta Berti ha collezionato molti successi nella sua vita. Ad accompagnarla nel suo cammino praticamente da sempre è suo marito Osvaldo. Ora torna in tv con The Voice Senior.

Orietta Berti è una delle voci italiane più amate. Da anni continua a collezionare successi alimentando il panorama musicale nostrano con nuovi brani di successo. Ora per lei inizia una nuova esperienza come giudice di The Voice Senior, l’ennesima occasione per far conoscere al pubblico nuovi lati del suo carattere e della sua personalità.

Orietta Berti e gli esordi nella musica incoraggiata dal padre

Con oltre 15 milioni di dischi venduti, la carriera musicale di Orietta Galimberti, in arte Berti, è un gran successo.

La sua passione per la musica nasce fin da quando era bambina. Il padre l’ha sempre spronata affinché si appassionasse alla musica come lo era lui. “Era lui che mi portava ai primi concorsi” ha rivelato la cantante al Resto del Carlino. Sin da giovanissima, studia musica e canto lirico e partecipa poi in Reggio Emilia a un concorso dove fa la conoscenza di Giorgio Calabrese che le propone un contratto discografico “Devo tutto al maestro Giorgio Calabrese (autore di importanti canzoni italiane, ndr). Fu lui a credere in me e nel mio talento.

Mi scoprì nel ’61 ad un concorso per giovani debuttanti al teatro Municipale di Reggio. Il concorso si chiamava il Disco d’oro e con me, si affacciava alla ribalta anche Iva Zanicchi“ ha aggiunto. Il 1964 è l’anno del suo primo disco.

L’incessante successo di Orietta Berti: la sua carriera

Nel 1966, Orietta partecipa a Sanremo con il singolo Io ti darò di più. Da lì al 1992 partecipa per un totale di 11 volte al Festival di Sanremo. Con il singolo Fin che la barca va il successo e la fama raggiungono altissimi livelli. Negli anni ’70 arriva a pubblicare praticamente un album all’anno. Partecipa a numerosi programmi, come Acqua calda, Domenica In, e conduce il programma pre-serale di Non è la Rai, intitolato Rock ‘n Roll.

Nel 2001 fino al 2006 è chiamata da Maurizio Costanzo come ospite fissa nel programma Buona Domenica. Nel 2020 è ospite fissa a Domenica In e nel 2021 partecipa dopo 29 anni al Festival di Sanremo. A partire da questa stagione televisiva è il nuovo giudice di The Voice Senior

Orietta Berti tra cinema e scrittura

Orietta Berti è anche comparsa in alcune produzioni cinematografiche. Compare ad esempio nel film ad episodi I nuovi mostri di Mario Monicelli, Quando c’era lui…caro lei!

di Giancarlo Santi, e nelle miniserie televisive L’Odissea e Tutti i padri di Maria. Ha anche pubblicato nel 2020 un libro autobiografico Tra bandiere rosse e acquasantiere. Durante l’intervista rilasciata a il Resto del Carlino dedica quest’ultimo “A mio marito Osvaldo, con il quale vivo in simbiosi da sempre. Ci siamo sposati il 14 marzo del 1967 nel Santuario di Bismantova e non ci siamo più lasciati. Abbiamo sempre condiviso tutto e continuiamo a farlo. Ma lo vorrei dedicare anche ai miei figli Omar e Otis e alla mia nipotina Olivia (figlia di Otis).”

Orietta Berti: l’amore della sua vita e i suoi figli

Nella vita della cantante, l’unico nome che rimarrà nel suo cuore è quello del marito Osvaldo Paterlini.

I due ormai sono sposati da oltre 50 anni. Il primo figlio Omar è nato nel 1975, Otis nel 1980. La coppia ha inaugurato anni fa una simpatica tradizione: tutti i componenti della famiglia hanno nomi con l’iniziale O, proseguita dal figlio Omar con la nascita della figlia Olivia. Negli anni Orietta ha dovuto affrontare alcune difficoltà dovute ai problemi di salute del marito Osvaldo. L’uomo ha dovuto affrontare ben 9 operazioni agli occhi e non ha più potuto seguire sua moglie nei tour.

In una recente intervista al Corriere della Sera, la cantante ha confessato che la sua più grande paura è quella di perdere suo marito dopo 54 anni di matrimonio “Io e mio marito abbiamo avuto il Covid, siamo stati molto male. Il pensiero è chi va via prima: io o Osvaldo? Questo è il pensiero fisso che viene a una certa età”.

Orietta Berti e la rivelazione sul flirt passato

Come si è visto, Orietta è felicemente sposata da ormai 54 anni. In passato però sarebbe stata corteggiata da un altro personaggio dello spettacolo. Ospite in una puntata di Verissimo, Teo Teocoli ha confessato il suo tentativo di conquistare la cantante. “Orietta Berti era molto carina, molto simpatica, educata e io la invitavo fuori…Era giovanissima, aveva i capelli da maschietto e…non so se si può dire: due seni belli rotondi. Provai a chiederle di uscire tante volte, ma non riuscii a convincerla”.

Ma a quanto pare Orietta non si è mai scomposta. “Lei mi diceva che alle 18:00 andava a dormire in convento ed ho scoperto che era vero. Lei dormiva e mangiava lì poi la mattina andava negli studi di registrazione a lavorare. Come artista era molto brava e ha una bellissima voce. Non ci siamo neanche parlati, zero proprio” aveva infine ammesso il comico.