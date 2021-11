Alessia Mancini operata, il messaggio della showgirl dal letto d’ospedale: “Prendetevi cura di voi”

Gossip

Alessia Mancini ha condiviso uno scatto dal letto d’ospedale subito dopo la buona riuscita di un intervento. La showgirl ha rassicurato i followers circa le sue condizioni di salute e ha ringraziato tutto il personale che si è preso cura di lei. Oltre a un suo primo piano, ha condiviso anche un divertente video con il marito Flavio Montrucchio, venuto a trovarla subito dopo l’operazione.

Alessia Mancini in ospedale: il messaggio dopo l’intervento

Alessia Mancini ha dovuto sottoporsi ad una piccola operazione, in seguito alla quale ha condiviso uno scatto direttamente dal letto d’ospedale.

La showgirl si è palesata sul proprio profilo Instagram mostrando con il pollice il segno dell’”ok“, a testimonianza della buona riuscita dell’intervento. Delle sue condizioni di salute si sa poco o nulla, così come del motivo che l’ha spinta a doversi sottoporre a questa operazione. Tuttavia tutto si è concluso per il meglio, come ha voluto spiegare ai propri followers attraverso un messaggio rassicurante.

“Buongiorno a tutti. Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento… tutto ok.

Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me. Mi raccomando prendetevi cura di voi…sempre“: queste le parole espresse da Alessia Mancini, che ha rasserenato gli animi dei fan preoccupati e ha ringraziato tutto il personale che si è preso cura di lei.

Alessia Mancini e il divertente siparietto con il marito Flavio Montrucchio

Oltre allo scatto che la ritrae in primo piano, Alessia Mancini ha anche condiviso un tenero video di Flavio Montrucchio, venuta a trovarla subito dopo l’intervento. Una visita certamente speciale per la showgirl, che ha improvvisato un divertente siparietto con il marito dotato di mascherina, cuffia per i capelli e camice da medico.

“Guardi che mi hanno già operato. Ma chi è lei, il chirurgo?“, scherza rivolgendosi al suo Flavio, il quale le risponde altrettanto ironico: “Ma per venirti a trovare posso venire così?“. La risposta della Mancini è dolcissima: “Irriconoscibile… ma vai bene anche così“.

Il loro amore è ancora oggi solido come una roccia e si rinnova anno dopo anno. Lo scorso 11 ottobre la coppia ha festeggiato il 18° anniversario di matrimonio, celebrato nel 2003.