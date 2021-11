Chi è Federica Cappelletti moglie di Paolo Rossi: età, carriera e matrimonio con il compianto calciatore

Chi è

Federica Cappelletti è la moglie del compianto campione sportivo Paolo Rossi, venuto a mancare nel dicembre dello scorso anno. La donna ha vissuto con lui una meravigliosa storia d’amore, dalla quale sono anche nate due figlie. Giornalista e scrittrice, Federica ha scritto assieme al marito diversi libri, tra cui 1982: conosciamo meglio la vita e la storia della donna che ha fatto battere il cuore di ‘Pablito’.

Federica Cappelletti: giornalista e scrittrice

Federica Cappelletti, 49 anni, è una giornalista, scrittrice ed esperta di comunicazione, come rivelato dal lei stessa nella biografia sul proprio profilo Instagram.

Originaria di Perugia, si è laureata per ben 2 volte ed è in procinto di ottenere la terza. Nel corso della sua attività di scrittrice e comunicatrice, ha redatto ben 4 libri. Nel 2012, in particolare, scrisse 1982. Il mio mitico mondiale proprio insieme al marito Paolo Rossi. Un racconto che ha ripercorso il grandissimo successo della Nazionale di calcio italiana all’edizione dei Mondiali di Spagna del 1982. E, in quell’occasione, Paolo Rossi e i suoi goal furono protagonisti dell’incredibile cavalcata della Nazionale verso la vittoria finale.

“Mia moglie è stata fondamentale. È lei che ha insistito“: così Paolo Rossi aveva parlato della collaborazione con la moglie Federica nella stesura del libro.

Federica Cappelletti e Paolo Rossi: il matrimonio e la famiglia

Paolo Rossi e Federica Cappelletti si conobbero nel 1998, dopo il divorzio del calciatore dalla ex moglie Simonetta, dalla quale nacque anche un figlio. ‘Pablito’ e la giornalista, dopo numerosi anni di fidanzamento, si sposarono nel 2010. Dal loro matrimonio sono nate anche due splendide figlie: Maria Vittoria e Sofia Elena.

La scomparsa improvvisa di Paolo Rossi ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della moglie Federica Cappelletti. La donna, dopo la grave perdita, ha dovuto fare i conti con la sofferenza e ha ricordato più volte il calciatore sui social. Sulla bio condivisa sul proprio profilo Instagram, in particolare, ha scritto: “Moglie per sempre di Paolo Rossi, Pablito“. A testimonianza di un amore destinato a durare per l’eternità, come conferma anche l’ultimo libro da lei pubblicato e dedicato alla storia d’amore con il suo Paolo: Per sempre, noi due.