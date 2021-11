Christian De Sica di nuovo sul set con Massimo Boldi: a Verissimo l’attore si sbilancia sul suo futuro

Programmi TV

Christian De Sica ha parlato del rapporto con Massimo Boldi, ricordando come i due si conobbero e quando divennero coppia artistica. Le rivelazioni dell'attore a Verissimo.

Christian De Sica ha rilasciato un’intervista a Verissimo, ricca di intimi racconti e di sorprese riservate all’attore. Fra queste, un divertente video-messaggio da parte di Massimo Boldi, suo collega sul set e con il quale rappresenta una delle coppie più apprezzate della comicità italiana. A tal proposito, De Sica rivela come si sia conosciuto con il collega e sgancia la bomba su una loro possibile futura collaborazione.

Christian De Sica a Verissimo: il messaggio a sorpresa di Massimo Boldi

Christian De Sica è uno degli ospiti di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

L’attore ripercorre in un’intervista la sua straordinaria carriera, segnata dai grandi successi sul set. Campione di umorismo e comicità, ha presto parte a numerosi cine-panettoni regalando sorrisi agli italiani nel periodo delle feste ormai da diversi anni. Suo fedele compare sul set è stato ‘Cipollino’ Massimo Boldi: la coppia ha collaborato per anni diventando simbolo della comicità italiana.

A tal proposito, a Verissimo è arrivato per Christian De Sica proprio un video-messaggio da parte del suo fedele compagno di avventure sul set.

Massimo Boldi, rivolgendosi a lui, lo saluta e dichiara: “Ma quante ne abbiamo combinate noi? Abbiamo girato il mondo, l’Italia e non solo. Mi ricordo quella volta che abbiamo fatto Natale sul Nilo, che tu volevi farmi nuotare dentro al Nilo, ma c’erano i coccodrilli. Ti faccio tanti auguri, ciao“. L’augurio a De Sica è per la sua nuova avventura cinematografica: a breve uscirà nelle sale il suo nuovo film ‘natalizio’ Chi ha incastrato Babbo Natale?.

Christian De Sica e Massimo Boldi pronti al gran ritorno?

Christian De Sica ha ringraziato il collega per il sorprendente video-messaggio, ricordando come i due si conobbero e come, successivamente, si unirono diventando una delle più apprezzate coppie artistiche: “Io con Massimo ho fatto tanti film.

Prima di fare cinema con lui, facevamo le serate nelle balere. L’orchestrina che mi accompagnava, il batterista era massimo Boldi. Poi ci siamo rivisti sul set di Yuppies e da lì è nata la coppia. Adesso quest’anno non abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato lo scorso anno“.

A seguire è in arrivo un annuncio che farà sicuramente felici gli affezionati fan della coppia della comicità: “Per il prossimo anno stiamo pensando di ritornare.

Qualche cosa troveremo, ci sto pensando. Se troviamo una cosa giusta, la rifacciamo“. Nuova collaborazione in vista per il prossimo anno?