Gaffe di Ivan Zazzaroni a Ballando con le stelle, imbarazzo generale in diretta: “Mi sono accorto di…”

Ivan Zazzaroni è incappato in una frase a doppio senso nel corso della puntata di Ballando con le stelle. Momenti di imbarazzo in diretta, la frase non è sfuggita a nessuno e sono esplose le risate in studio

A Ballando con le stelle Ivan Zazzaroni è incappato in un doppio senso pronunciato in un istante di silenzio generale. Commentando l’esibizione di Andrea Iannone e Alvise Rigo con le rispettive partner di ballo, il giudice ha commentato la rigida postura dei due concorrenti con una frase che ha subito scatenato le risate generali, dopo il silenzio. “Mi sono accorto di aver detto una cosa…” il suo commento dopo la gaffe.

Ivan Zazzaroni, gaffe in diretta a Ballando con le stelle

Nel corso della nuova puntata di Ballando con le stelle, momento di grande imbarazzo in seguito a una frase pronunciata da Ivan Zazzaroni.

La giuria ha dovuto commentare la sfida tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando da una parte, e Alvise Rigo e Tove Villfor dall’altra. Entrambi hanno dovuto cimentarsi con un tango e, come da richiesto, avrebbero dovuto portare in pista un’esibizione ad elevato tasso passionale. Tuttavia i giudici hanno visto tutto tranne che passione, con Fabio Canino che ha addirittura giudicato “noiose” le performance del rugbista e del motociclista.

A quel punto ha preso parola Ivan Zazzaroni, che ha cercato di addolcire i severi commenti della giuria non parlando di noia, ma di evidente mancanza di passionalità.

E l’ha fatto lasciandosi andare alla seguente frase: “Annoiati no, io credo che abbiano entrambi problemi di gambe. Sono molto duri nelle gambe… si è notato?“.

Ivan Zazzaroni: il silenzio, poi le risate generali dopo la gaffe

Alla frase di Ivan Zazzaroni hanno fatto seguito alcuni secondi di silenzio, prima dei risolini generali della giuria e non solo. In particolare Guillermo Mariotto non ha trattenuto fragorose risate e, solo dopo essersi avvicinato a Carolyn Smith che gli ha sussurrato qualcosa, Zazzaroni è tornato indietro sui suoi passi: “Mi sono accorto di aver detto una cosa…“.

Un doppio senso di cui nemmeno lo stesso giornalista si era reso conto. In evidente imbarazzo e rosso in faccia, Zazzaroni è tornato al suo posto. E, per stemperare la situazione di evidente disagio, ha preso parola Roberta Bruzzone che ha ironizzato sul giornalista sportivo: “Sempre nei momenti clou…“. La commentatrice a bordo campo, a seguire, ha espresso il suo giudizio sulla sfida e la diretta è proseguita come se nulla fosse accaduto.