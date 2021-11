Giucas Casella confessa un flirt con Patrizia De Blanck in passato: arriva la replica social della Contessa

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip Giucas Casella ha rivelato di aver avuto una frequentazione con Patrizia De Blanck in passato. Immediata la risposta social della 'Contessa', intenzionata a fare chiarezza

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Giucas Casella ha fatto una nuova scottante rivelazione sul suo passato sentimentale. Tanti i flirt che hanno costellato la vita privata dell’illusionista, tra cui uno in particolare nientemeno che con Patrizia De Blanck. Ne ha parlato il concorrente in puntata, rispondendo alle curiose domande di Alfonso Signorini e definendo il flirt con l’ex Vippona “un’amicizia particolare“.

Giucas Casella e il flirt con Patrizia De Blanck: “Tutto è successo“

Giucas Casella non smette mai di stupire e, al Grande Fratello Vip, si è lasciato andare ad alcune scottanti rivelazioni.

L’illusionista, nel corso della sua avventura a Cinecittà, ha più volte parlato dei suoi innumerevoli flirt e delle storie d’amore che hanno caratterizzato il suo passato sentimentale. Tuttavia è emerso un nuovo dettaglio sulla sua vita privata, un breve legame avuto proprio con una ex concorrente del reality: Patrizia De Blanck, protagonista della scorsa edizione.

In puntata è stata trasmessa una clip in cui si vede Giucas Casella e Manila Nazzaro in Confessionale.

Stuzzicato dalla curiosità della coinquilina, il paragnosta ha vuotato il sacco parlando del suo flirt con Patrizia De Blanck. “La mia ex, è stata proprio una mia ex” ha confermato alla Nazzaro. L’ex Miss Italia non pare realmente convinta, al punto che Casella afferma: “Potete anche chiedere“. E aggiunge un ulteriore piccante dettaglio: “Veniva a casa mia, tutto è successo“.

Patrizia De Blanck, arriva la replica alle dichiarazioni di Giucas Casella

Al termine della clip sono esplose le risate e lo stupore generale, nel salone della Casa e anche dallo studio. In particolare è Alfonso Signorini ad essere rimasto colpito da queste rivelazioni e, assetato di curiosità, ha voluto approfondire.

Rivolgendosi a Giucas Casella, il conduttore gli ha chiesto come siano andate realmente le cose con Patrizia De Blanck. L’illusionista ha così raccontato tutta la verità: “Veniva a trovarmi perché avevamo un’amicizia particolare. Lei è una che ricorda tutto nei minimi particolari, può parlare lei. Io sono uno che dice sempre la verità“. Il conduttore, non contento, gli ha chiesto di definire il rapporto avuto con la Contessa. “C’è stata una frequentazione” l’ammissione.

Ad intervenire sulla questione, nelle ultime ore, è stata la diretta interessata.

Attraverso una Instagram story, Patrizia De Blanck ha annunciato di voler fare presto chiarezza sulla vicenda: “Una storia con Giucas Casella? Presto andrò al Grande Fratello Vip e racconterò la verità“. Entrerà nella Casa per un confronto con il paragnosta?