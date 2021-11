Grande Fratello Vip 6 cambia giorno di messa in onda: cambiano i piani di Canale 5 e Alfonso Signorini

Programmi TV

Sono diventati ufficiali i palinsesti Mediaset per il prossimo inverno. A partire da gennaio ci saranno importanti novità per gli spettatori di Canale5 che dovranno registrare un cambio di programmazione del GF VIP6.

I palinsesti delle reti televisive sono materia labile come ben noto ed in questo momento particolare quelli di Mediaset sembrano essere in continuo fermento. Le reti create da Silvio Berlusconi stanno attraversando un periodo di riassestamento ed anche l’offerta da proporre al pubblico sta subendo dei sostanziali cambiamenti di certo non di poco conto. A margine della presentazione dei palinsesti per il primo trimestre 2022 è spiccata sin da subito la ricollocazione del reality show condotto da Alfonso Signorini in un giorno differente dal consueto venerdì, per fare spazio alle nuove fiction della rete.

Con l’ufficialità dei piani per il periodo gennaio-marzo 2022 è arrivata anche la conferma del ritorno di Paolo Bonolis e della sua Avanti un altro in prima serata.

Il nuovo palinsesto di Canale 5: il cambio giorno del GF Vip 6

L’arrivo ufficiale dei nuovi palinsesti Mediaset per il trimestre gennaio-marzo 2022 porterà al pubblico delle importanti novità. La proposta delle reti gestite da Pier Silvio Berlusconi da un lato introdurrà dei nuovi contenuti tutti da scoprire ed inoltre apporrà delle variazioni ad alcuni programmi già in corso.

La prima trasmissione che subirà un importante cambiamento nella sua messa in onda sarà il Grande Fratello Vip 6. I fan del reality condotto da Alfonso Signorini però non devono disperare perché lo show andrà sempre in onda con il suo consueto doppio appuntamento settimanale. L’appuntamento del lunedì rimarrà ben saldo in palinsesto mentre è quello del venerdì che sarà messo da parte. Il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 6 a partire da gennaio 2022 andrà infatti in onda il giovedì.

Il ritorno di Paolo Bonolis su Canale5

Continuando a consultare il nuovo palinsesto Mediaset per il prossimo inverno, spicca poi il ritorno in televisione in prima serata di Paolo Bonolis e della sua Avanti un altro. Lo slot scelto è ancora una volta quello della prima serata di domenica, quando il programma si sdoppierà ed offrirà un nuovo appuntamento settimanale a quello giornaliero che andrà già in onda dal lunedì al venerdì.