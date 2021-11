Minions: arrivano su Italia 1 i simpatici personaggi di Cattivissimo me. La trama e le voci

TV e Spettacolo

Come spesso accade nelle prime serate del sabato Italia1 propone un film d’animazione per tutta la famiglia. Questa volta tocca scendere in campo ai simpatici esserini gialli provenienti dall’universo cinematografico della saga di Cattivissimo me. Il film Minions va in onda sabato 27 novembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa e porterà sul canale Mediaset l’allegra banda capitanata da Kevin, Stuart e Bob sempre alla ricerca da un capo da servire e riverire. In questa divertente avventura pur di rendersi utili al cattivone di turno si troveranno ad arrivare addirittura al cospetto della regina d’Inghilterra per rubarle la preziosa corona custodita nella sua dimora.

Scopri le curiosità e la trama del film.

Minions: le curiosità della pellicola d’animazione

Minions è un film d’animazione per tutta la famiglia uscito nelle sale di tutto il mondo nel 2015 e diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, due animatori e registi che avevano già lavorato insieme per le pellicole della saga di Cattivissimo me. I simpatici esserini gialli sono infatti dei personaggi creati da Sergio Pablos e facenti parti dell’universo di Cattivissimo me che in questo caso si trovano protagonisti di una pellicola tutta delicata a loro.

Il regista Pierre Coffin in questo film ha anche l’inusuale ruolo di doppiatore in quanto le voci di Kevin, Bob e Stuart e di tutti gli altri Minions sono realizzate proprio da lui. Continuando con le curiosità sul doppiaggio, nella versione italiana spiccano le voci di personaggi famosi del nostro mondo dello spettacolo. La consolidata coppia televisiva Luciana Littizzetto – Fabio Fazio danno voce alla coppia di super cattivi formata da Scarlett Sterminator ed Herb Sterminator, mentre compaiono nel cast vocale anche Selvaggia Lucarelli ed il comico Riccardo Rossi.

Minions: la trama del film

I Minions esistono da una infinità di tempo e come caratteristica fondamentale fondano la loro esistenza per servire e riverire un capo che li comanda a bacchetta. Dopo vari secoli passati al fianco dei più temili predatori e cattivoni di tutti i tempi dei quali provocano la misera fine, vivono una fase di stanca rimanendo isolati all’Artide.

Un giorno però Kevin decide di dare una svolta a tutta la non più allegra combriccola decidendo di partire alla ricerca di un nuovo padrone e verrà seguito in questa sua avventura dai fidati Bob e Stuart.

I 3 finiscono così per girare il mondo fino a che una volta arrivati a New York non si imbattono in una convention di super cattivi e decidono di seguire Scarlett Sterminator, un’ambiziosa ladra che li vorrà usare per fare il suo ultimo colpo. Le cose ovviamente non andranno come sperato dalla cattivona ed i Minions si renderanno protagonisti di un altro fallimento non del tutto vano.