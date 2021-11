Sentieri, morta Lisa Brown: l’attrice ha interpretato Nola Reardon nella celebre soap opera

TV e Spettacolo

Lutto nel mondo della televisione: si è spenta a 67 anni l’attrice Lisa Brown, celebre per la sua partecipazione alla soap opera statunitense Sentieri. Pochi mesi fa è morto l’attore con cui ha formato una storica coppia nella serie, Michael Tylo.

Per i fan della soap opera Sentieri (Guiding Light in lingua originale) non ha bisogno di presentazioni: Lisa Brown ha interpretato Nola Reardon dal 1980 al 1985 e ancora una volta dal 1995 al 1998, con una comparsata finale per gli ultimi episodi andati in onda nel 2009.

L’attrice, celebre anche per la sua partecipazione ad un’altra soap, Così gira il mondo, è morta all’età di 67 anni il 24 novembre 2021, secondo quanto riportano le fonti estere. Dietro alla scomparsa della donna, nominata anche ad un Emmy Award nel corso della sua carriera, ci sarebbe una malattia che l’ha portata via in breve tempo.

La sua morte è stata salutata dall’attrice Martha Byrne, che nella soap Così gira il mondo – in cui Lisa Brown ha interpretato Iva Snyder dal 1985 al 1995 – ha recitato nella parte della figlia della stessa Brown: “È stata la mia migliore amica da quando avevo 15 anni.

Lisa era il mio mentore, madre, sorella e molto di più per la mia vita. Come compagna di scena, era sempre presente e piena di creatività“. Poi, prosegue: “Mi mancheranno le nostre chiamate quotidiane sulle nostre famiglie, carriere e tutto il resto. Per i fan: vi amava e rispettava più di quanto possiate immaginare“.

Sentieri, in pochi mesi morti Lisa Brown e Michael Tylo

La notizia della morte di Lisa Brown arriva pochi mesi dopo quella di un altro lutto per la storica serie Sentieri, andata in onda dagli anni ’30 fino al 2009.

A settembre infatti è morto l’attore Michael Tylo, che nella soap interpretava Quinton Chamberlain, uomo con cui il personaggio di Lisa ha intrapreso una lunga relazione: la loro era infatti una delle coppie più conosciute e amate della serie. Si è spento il 28 settembre all’Henderson Hospital di Henderson, in Nevada e aveva 72 anni.