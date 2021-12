Alfonso Signorini commenta il bacio tra Alex e Soleil al Grande Fratello Vip: il giudizio del conduttore

Grande Fratello

Il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge tiene banco nella nuova puntata del Grande Fratello Vip. Quello che doveva essere un bacio scenico durante l’esibizione della Turandot, si è rivelato invece un momento di grande passione in cui entrambi si sono lascati trasportare. Lo stesso Alfonso Signorini ne parla direttamente con loro, sottolineando sin da subito come non sia stato un semplice bacio scenico.

Alex e Soleil: il bacio durante la Turandot al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip la riproposizione della Turandot di Puccini, coordinata da Katia Ricciarelli, ha avuto delle conseguenze non indifferenti.

Nel corso della messinscena dell’opera, infatti, Alex Belli e Soleil Sorge hanno dovuto esibirsi in un bacio che, ai più, è parso decisamente appassionato e travolgente. Molti ritengono infatti che, oltre a una semplice amicizia, tra i due possa essere sbocciato un sentimento decisamente più forte.

La passione tra i due, tuttavia, appare travolgente ed è sotto gli occhi di tutti, dentro e fuori dalla Casa. L’inizio della nuova puntata del reality introduce subito questo scottante argomento, con Alfonso Signorini intenzionato a farvi luce.

Alfonso Signorini: “Non è di certo un bacio tra due amici“

La produzione manda inizialmente in onda la clip del bacio tra Soleil e Alex, in seguito al quale Alfonso Signorini espone il suo giudizio: “Non è di certo un bacio che c’è tra due amici. Io una mia amica non la bacio con la lingua, con quell’impeto e quella passione. E non si può neanche definire un bacio scenico“. Soleil ha provato a spiegare quale meccanismo si sia attivato in quel preciso istante: “L’avevamo programmato diversamente, evidentemente poi nel trasporto dell’opera… siamo entrati nel ruolo“.

Ma dopo il bacio i due si sono avvicinati sempre più, tra atteggiamenti intimi, coccole a letto e massaggi. E questo ha suscitato perplessità tra le mura della Casa. Alfonso Signorini è intervenuto nuovamente sulla questione, chiedendo ad Alex Belli come possa averla presa la moglie Delia guardando queste immagini. L’attore spiega: “Non so. Se ha capito il mio modo di essere, ha reagito come si deve. Il problema è che non so più come spiegarglielo, tant’è che non ho parole. Il sentimento tra me e Soleil è vero, è una forma d’amore un po’ diversa“.