Alfonso Signorini definisce il problema razzismo una “scemenza” al Grande Fratello Vip: l’ira del web

Grande Fratello

Alfonso Signorini travolto dalle critiche nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha voluto prendere le difese di Katia Ricciarelli, che ha definito “scimmiette” le principesse Selassié ma senza intento a sfondo razzista. Per evitare polemiche e chiarire la questione, il conduttore ha definito la questione razzismo una “scemenza“. Sul web il pubblico inferocito si è scagliato contro di lui.

Alfonso Signorini minimizza il razzismo: “Tutte queste scemenze…“

Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini si è reso protagonista di una brutta caduta di stile, minimizzando una tematica così importante come quella del razzismo.

Il contesto è quello di uno scontro, avvenuto in diretta, tra Katia Ricciarelli e le principesse Selassié, con la cantante lirica che le ha definite “le tre scimmiette“. Il riferimento è alle tre figure iconiche della messaggistica, simbolo dell’immaginario attuale, che ritraggono tre scimmiette che rappresentano tre stati d’animo: “non vedo”, “non sento” e “non parlo”.

Sul termine utilizzato dalla Ricciarelli per definire le tre ‘Princess’, Alfonso Signorini è intervenuto per rettificare ed evitare polemiche.

E, per farlo, ha preso le difese della cantante lirica minimizzando una questione così delicata ed attuale come quella del razzismo: “Quando Katia si rivolgeva alle principesse e vi ha dato delle ‘scimmiette’, si rifaceva semplicemente al discorso delle tre scimmiette: non vedo, non sento e non parlo. Questo perché voglio che si evitino riferimenti al razzismo e a tutte queste scemenze che non stanno né in cielo né in terra. La Ricciarelli faceva riferimento alle tre figure iconiche che fanno riferimento all’indifferenza“.

Quello che doveva essere l’intento di spegnere una polemica sul nascere, ne ha creata un’altra ben più infuocata e che ha invaso il web.

Alfonso Signorini nel mirino del web: dura reazione su Twitter

Su Twitter il pubblico del reality ha condannato apertamente le parole di Alfonso Signorini, che ha minimizzato la questione del razzismo definendolo una “scemenza“. “Alfonso Signorini continua ad essere incessantemente imbarazzante quando apre bocca” il duro commento di un utente. Un altro ha commentato con ironia: “Alfonso sempre meglio eh“. Un utente ha voluto condividere il video di quei brevissimi secondi, condannando l’intervento del conduttore.

secondo Alfonso il razzismo è

secondo Alfonso il razzismo è

una scemenza e non esiste 😜 #GFvip

“Non voglio che si tiri in ballo il razzismo, queste scemenze”

Alfonso Signorini continua ad essere incessantemente imbarazzante quando apre bocca. #gfvip

Il razzismo è una "scemenza"? Alfonso sempre meglio eh. #gfvip #gfvip6