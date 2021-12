Belen Rodriguez duramente criticata sui social network dopo la finale di Tu Si Que Vales: le motivazioni

TV e Spettacolo

Belen Rodriguez ha condotto l'ultima puntata di Tu Si Que Vales in diretta. L'argentina però, è stata fortemente criticata sui social network per la sua conduzione.

Belen Rodriguez ha stregato da anni donne e uomini italiani con la sua bellezza, bravura e simpatia. La famosa argentina, infatti, dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha avuto una carriera in discesa, in cui ha dimostrato il suo talento come cantante, ballerina e presentatrice. Proprio la capacità di condurre programmi della showgirl è stata, però, al centro di alcune polemiche negli ultimi giorni.

Sabato scorso, infatti, è andata in onda l’ultima puntata di Tu Si Que Vales, fortunato talent show condotto anche da Belen Rodriguez. La puntata ha riscosso i favori del pubblico, ma l’argentina ha ricevuto una pioggia di critiche sui social network.

Belen Rodriguez è stata criticata per la sua conduzione dell’ultimo episodio stagionale di Tu Si Que Vales, come riportato da Il Fatto Quotidiano.

Le critiche a Belen Rodriguez dopo Tu Si Que Vales

Belen Rodriguez ha presentato in diretta l’ultima puntata di Tu Si Que Vales. Alcuni telespettatori, però, non hanno apprezzato il suo metodo di conduzione. L’argentina è entrata in trend topic su Twitter per commenti come: “Non sa condurre ed è out per la tv“, “Pessima e inadeguata” e “Stolta e inadeguata“.

Lo scivolone dell’argentina che è stato più criticato è la domanda ironica che la conduttrice televisiva sembra abbia rivolto a un concorrente. Per sottolineare le sue capacità straordinarie, la presentatrice avrebbe chiesto all’artista di che droga faccia uso. Una frase infelice che è valsa a Belen Rodriguez una valanga di critiche.

Belen Rodriguez criticata: la difesa di Teo Mammuccari

La finale di Tu Si Que Vales è stata condotta in diretta da Belen Rodriguez, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni.

Presentare un programma televisivo in diretta il sabato sera non è facile e, questa volta, Belen Rodriguez ha dovuto subire delle critiche. I social network hanno ospitato commenti malevoli nei confronti dell’argentina.

Teo Mammuccari, giudice del talent show, ha voluto dire la sua a riguardo. Il presentatore televisivo ha lodato Belen Rodriguez: “Brava Belen, perché la gente non sa quello che succede durante un programma come questo, ma sei stata veramente brava“.