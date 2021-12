Chi è Biagio D’Anelli: età, carriera e vita privata del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Chi è

Biagio D'Anelli, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, prese parte al reality già nel 2010 e da quel momento ha intrapreso una carriera in tv come opinionista. Conosciamo meglio vita professionale e privata del nuovo inquilino di Cinecittà.

Biagio D’Anelli è ufficialmente un nuovo concorrente dell’edizione del Grande Fratello Vip attualmente in corso. Opinionista e volto conosciuto della televisione italiana, D’Anelli prese parte al reality nell’undicesima edizione e da quel momento è divenuto noto al grande pubblico. Dalla sua attività sul piccolo schermo alla vita privata, conosciamo meglio la vita del nuovo ‘Vippone’ pronto a fare il suo ingresso.

Biagio D’Anelli: l’approdo al GF nel 2010 e la carriera in tv

Biagio D’Anelli è nato a San Giovanni Rotondo il 9 febbraio 1983, e attualmente ha 38 anni.

Della sua attività professionale conosciamo poche informazioni: sappiamo essere un talent scout, opinionista e volto noto della televisione italiana. Il grande successo di pubblico, che gli ha consentito di approdare sul piccolo schermo e iniziare così la sua carriera, è avvenuto nel 2010. In quell’anno, infatti, ha preso parte al Grande Fratello 11 diventando uno dei protagonisti: a quella storica edizione prese parte, fra gli altri, anche Guendalina Tavassi, altro personaggio noto della tv.

D’Anelli, da quel momento, ha inanellato una serie di ospitate televisive principalmente nei salotti di Barbara D’Urso su Canale5. È divenuto nel corso degli anni opinionista nei programmi della popolare conduttrice, come Pomeriggio 5. E proprio a Pomeriggio 5, nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, la D’Urso ha annunciato l’ingresso di Biagio D’Anelli al Grande Fratello Vip questa sera. Con lui anche altre due new entry: Valeria Marini e Giacomo Urtis.

Biagio D’Anelli: vita privata e Instagram

Sulla vita sentimentale di Biagio D’Anelli vi sono attualmente grossi dubbi. L’ex gieffino aveva avuto una storia d’amore con Simona Salvemini, la quale lo aveva lasciato durante il suo percorso nella Casa del Grande Fratello 11.

Ad oggi l’opinionista e volto tv sarebbe fidanzato con Silvana Curcio, ma poche informazioni sono state trapelate circa la loro attuale love story.

Biagio D’Anelli ha anche un profilo Instagram da ben 110.000 followers, nel quale condivide istantanee di vita quotidiana e anche commenti e gossip inerenti al mondo della televisione e dello spettacolo. Lui che del mezzo televisivo è ormai diventato volto fisso, questa sera approda a Cinecittà come nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

E sicuramente saprà dare del filo da torcere agli attuali concorrenti, con il suo carattere estremamente schietto e vivace.