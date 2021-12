Concorso ASL, 139 posti a tempo indeterminato: qual è il profilo ricercato e come presentare domanda

Bandi

Bando di concorso indetto dall'ASL di Alessandria per 139 assunzioni a tempo indeterminato: ecco quali sono i requisiti, le modalità per candidarsi e le materie d'esame da studiare.

Nuovo bando di concorso per 139 posti a tempo indeterminato presso l’Asl AL di Alessandria. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26/11/2021. Il profilo professionale ricercato è quello di Infermiere.

Concorso Asl: quali sono i requisiti per candidarsi

Per poter presentare la propria cadidatura, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza europea;

essere in possesso di Laurea appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 (Infermieristica) oppure Diploma Universitario oppure i Diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

iscrizione al rispettivo Albo professionale;

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pressa una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale.

Concorso per Infermiere: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, accedendo al sito internet dedicato ai concorsi ed effettuando la registrazione. Il termine ultimo per presentare domanda è il 27/12/2021.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

In caso di ricezione di un numero di domane elevato, l’Azienda si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, che consisterà nella risoluzione in quesiti a risposta sintetica o in quiz a risposta multipla, su argomenti di carattere generale o su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Qualora il concorso fosse espletato durante il periodo emergenziale, come deliberato dal Consiglio dei Ministri, l’Azienda si riserva la facoltà di espletare la sola prova scritta, che potrà consistere in quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti attinenti al profilo professionale a concorso. La prova scritta verrà effettuata da remoto, mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali.

La prova orale, della cui eventuale effettuazione verrà data comunicazione nell’avviso del calendario di svolgimento della prova scritta, potrà essere effettuata o in presenza o in videoconferenza.

Comprenderà, oltre che gli argomenti oggetto del concorso, anche elementi di informatica, nonché la verifica della conoscenza di base della lingua inglese.