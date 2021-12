Francesca Fagnani torna su Rai2: nel febbraio 2022 la nuova stagione di Belve

Programmi TV

Le interviste serrate di Belve stanno per tornare in televisione. Ad annunciarlo la stessa conduttrice Francesca Fagnani pronta a tornare in tv anche come conduttrice delle Iene su Italia 1.

Franscesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva, è pronta a tornare in televisione su Rai2 con il suo programma di punta dal titolo Belve. La trasmissione l’ha lanciata sulla televisione pubblica e tornerà in onda proprio nel prossimo febbraio. Il pubblico potrà godere nuovamente delle intervista faccia a faccia che mettono a nudo gli ospiti in un continuo svelamento portato dalle domande secche e dirette della conduttrice, irriverenti e graffianti come nel corso della scorsa stagione andata in onda tra maggio e giugno.

Francesca Fagnani annuncia la nuova stagione di Belve

La conduttrice Francesca Fagnani, in una intervista a TvBlog.it, ha parlato della sua carriera approfittandone per parlare dei suoi impegni futuri.

Recentemente l’abbiamo vista al timone di Belve su Rai2, l’accattivante seconda serata del canale nella quale si mette di fronte ad un ospite ed a colpi di domande serrate ne fa uscire fuori il racconto della sua storia.

Dopo il successo del programma riscontrato lo scorso maggio con la prima stagione sulla televisione pubblica, dopo che il programma aveva debuttato sul Nove, la giornalista nel corso dell’intervista ha svelato di come la casa della trasmissione in futuro sarà ancora Rai2, annunciando la nuova stagione con queste parole: “Partirà a febbraio e avrà 10 puntate con 20 interviste, sempre in seconda serata.

La rete è stata contenta di come è andata la prima edizione in Rai e Belve, che è una cosa piccola, è diventato un programma di culto”.

Francesca Fagnani a Le Iene: le parole della conduttrice

A margine della stessa intervista sono arrivate anche le parole che commentano la sua prossima avventura televisiva prima di lanciarsi nella nuova stagione di Belve.

Francesca Fagnani martedì 30 novembre 2021 sarà infatti la nona ragazza che rappresenta il meglio in circolazione per la squadra de Le Iene. Queste le sue parole rilasciate a TvBlog.it a commento della sua breve ma intensa avventura nella trasmissione di Davide Parenti: “Sono onorata innanzitutto di entrare nello studio di un programma che da 20 anni ha successo e che mantiene sempre una cifra che lo differenzia da tutto il resto. Fare parte di un gruppo di ragazze così gagliarde mi rende onoratissima. Quello che porterò te lo saprò di dire dopo, una volta finita la puntata“.