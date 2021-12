Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip: età, carriera e vita privata del nuovo concorrente del reality

Chi è

Giacomo Urtis non è un volto sconosciuto nel mondo dei reality. Il popolare chirurgo dei Vip ha infatti preso parte all’edizione de L’Isola dei Famosi nel 2017 e al Grande Fratello Vip nella scorsa edizione. Adesso torna a Cinecittà in qualità di nuovo concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, ma c’è tanto da sapere della sua vita professionale e non solo. Scopriamolo insieme.

Giacomo Urtis torna al GF Vip: le sue esperienze nei reality

Giacomo Urtis è un dermatologo e chirurgo estetico venezuelano: è nato a Caracas il 28 settembre 1977 ed ha 44 anni.

La sua carriera ha preso il via sin da subito nel campo della dermatologia e della chirurgia estetica, diventando molto presto uno dei medici più ricercati soprattutto dai personaggi dello spettacolo.

Il suo nome inizia a circolare sul piccolo schermo diventando uno dei volti più noti della televisione italiana. Dalla riservatezza e discrezione circa la sua attività professionale, Giacomo Urtis è approdato presto in tv lanciandosi in svariate esperienze. Una delle più celebri, e che lo ha reso ancor più famoso al grande pubblico, è la sua partecipazione all’edizione de L’Isola dei Famosi del 2o17.

La sua esperienza nei reality, tuttavia, non finisce qui. Ha infatti preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso anno e conclusasi a inizio marzo 2021. Oggi il chirurgo dei Vip torna protagonista a Cinecittà in qualità di nuovo concorrente dell’edizione attualmente in corso. Alfonso Signorini l’ha fortemente voluto per rimpolpare il cast e, con lui, varcano la fatidica Porta Rossa anche Biagio D’Anelli e Valeria Marini.

La vita privata di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis è sempre stato parecchio riservato riguardo la propria vita privata.

Sappiamo essere stato fidanzato con un altro volto del piccolo schermo: Rodrigo Alves (conosciuto come Jessica Alves) noto come il “Ken Umano“. Una relazione che ha fatto parecchio discutere, considerando che la stessa Jessica aveva smentito le voci circa un possibile coinvolgimento sentimentale con il chirurgo delle star.

Attualmente non si sa con certezza se Giacomo Urtis sia fidanzato o meno: probabilmente dalla sua imminente esperienza a Cinecittà usciranno fuori rivelazioni e dettagli in più. Intanto si dice pronto ad entrare nella Casa, come dimostra il suo ultimo posto condiviso sul proprio profilo Instagram.