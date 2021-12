Lucy: trama, cast e trailer del film con Scarlett Johansson e Morgan Freeman in onda su Italia 1

TV e Spettacolo

La prima serata di lunedì 29 novembre 2021 su Italia1 vede la proposta del film di fantascienza con i divi hollywoodiani Scarlett Johansson e Morgan Freeman. In Lucy i due sono protagonisti di una storia oltre ogni limite conosciuto che pone l’uomo al di là delle capacità di usare il proprio intelletto al conclamato 10%, infatti la stessa Johansson interpreta la protagonista che acquisisce capacità mentali superiori e fisiche superiori di gran lunga alla media dopo aver preso una droga che le circola nel suo flusso sanguigno. Tutto quello che c’è da sapere su Lucy, il film in onda questa sera su Italia1.

Lucy: il cast e le curiosità del film

Lucy è un film del 2014 diretto sceneggiato e prodotto da Luc Besson, conosciuto regista francese che stupì il mondo con la storia della pellicola Léon nel lontano 1994.

Gli attori principali del cast sono ovviamente i due protagonisti Scarlett Johansson e Morgan Freeman, rispettivamente Lucy ed il professor Samuel Norman. Al loro fianco compaiono anche i conosciuti interpreti Min-sik Choi e Amr Waked, insieme a Pilou Asbæk e Analeigh Tipton.

Lucy: la trama della pellicola

Lucy Miller è una ragazza di venticinque anni che studia a Taipei ma non è soddisfatta del la sua vita e si sballa appena può in giro per i festini della città. Fidanzata con Richard finisce in un brutto giro quando vede consegnare al posto suo una valigetta contenente un strana sostanza bluastra.

Richard viene ucciso al momento della consegna e Lucy costretta a lavorare come corriere per i criminali che hanno fatto fuori il ragazzo.

Così è obbligata a lavorare come corriere della droga e le viene riposta nell’addome un sacchetto preso dalla valigetta che contiene la strana sostanza che si scopre essere una nuova droga dagli effetti ancora sconosciuti.

La ragazza però scoprirà presto i poteri di questa droga quando a seguito di una colluttazione il sacchetto nel suo addome si rompe e la droga inizia ad entrarle in circolo nel sangue. Lucy inizierà ad acquisire capacità mentali fuori dal comune, mentre viene studiata da uno scienziato, superando il mito del funzionamento del nostro cervello al 10% fino ad arrivare addirittura all’inimmaginabile 100%.